Momentul când premierul îi închide gura liderului PSD, cu zâmbetul pe buze: ”Remanierea se face la guvern” VIDEO

Premierul Nicolae Ciucă și liderul PSD, Marcel Ciolacu, au fost joi, 8 septembrie, protagoniștii unui scurt moment tensionat privind remanierea.

Cei doi lideri au participat la un eveniment dedicat Curții de Conturi și la final au făcut declarații.

Liderul PSD a fost întrebat de jurnaliști de ce s-a abținut la votul asupra moțiunii împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu.

”Eu, în primul rând, aş vrea să le mulţumesc colegilor mei din PSD. Ei nu au dat un vot pentru un anumit ministru, au dat un vot pentru această coaliţie. Nu poţi să dai altfel de vot decât s-a decis şi să ai pretenţia că menţii o coaliţie. Nu există, în acest moment, în România, altă coaliţie care poate să conducă România şi le mulţumesc colegilor mei”, a răspuns Marcel Ciolacu, precizând că votul lui a fost ”de principiu”.

”În ceea ce priveşte votul meu, a fost un vot de principiu, în care niciun ministru, din partea mea, nu are un cec în alb şi cred că aceeaşi atitudine are şi domnul prim-ministru. Repet, votul meu a fost un vot de principiu, niciun ministru nu are un vot în alb și cred că aceeași atitudine o are și domnul prim-ministru”, a mai spus liderul PSD.

Ciolacu a fost întrebat de un jurnalist şi dacă îşi menţine poziţia că ministrul Virgil Popescu. Atunci, liderul PSD a continuat argumentarea despre votul în alb, moment în care, vizibil iritat, dar cu zâmbetul pe buze, premierul Nicolae Ciucă a intervenit şi a precizat că ”remanierea se face la guvern” (minutul 07:45)

Camera Deputaţilor a respins, miercuri, cu 85 voturi ”pentru”, 191 ”contra” şi o abţinere, moţiunea simplă iniţiată de USR împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu.

