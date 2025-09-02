Scenariul secret care explică presiunile puse pe Ilie Bolojan: "Au ca scop ultim impunerea unui premier pesedist"

Politolog: Presiunile asupra premierului Bolojan au ca scop înlocuirea sa cu Grindeanu FOTO Facebook /Ilie Bolojan

Tensiunile din coaliție nu țin de relația dintre USR și PSD, spune politologul Cristian Preda, marți, 2 septembrie. El consideră că miza principală vizează relația dintre PNL și PSD, iar social-democrații ar putea încerca să-l înlocuiască pe premierul liberal Ilie Bolojan cu președintele lor interimar, Sorin Grindeanu.

„Văd că a început să circule iar refrenul „USR luptă cu PSD și de aceea nu merge coaliția”. De fapt, tensiunea politică principală e PSD-PNL”, a scris politologul Cristian Preda pe Facebook.

Fostul europarlamentar consideră că social-democrații pun interesul de partid deasupra reformelor necesare inițiate de Guvernul Bolojan.

„Presiunile asupra lui Bolojan au ca scop ultim impunerea unui premier pesedist. Adică a lui Grindeanu. E un interes de partid, care nu ține seama de impopularitatea președintelui interimar al PSD”, consideră Cristian Preda.

Premierul Bolojan este un reformist adevărat, mai spune el.

„Ilie Bolojan are nevoie de susținere. E cu adevărat un reformist, cum PNL nu a mai avut de multă vreme”, a transmis politologul Cristian Preda.

PSD este singurul partid din coaliția de guvernare care nu are o conducere permanentă. Sorin Grindeanu ocupă interimar șefia partidului până la congresul PSD, așteptat în luna septembrie.

