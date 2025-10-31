Noi tensiuni în Coaliție - Liberalii flutură legea Nordis. „Faceți concurs, cei de la PSD și AUR, care să-l atace mai tare pe premierul Bolojan?”

Autor: Maria Mora
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 13:15
Tensiuni între PNL și PSD FOTO Facebook /Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor

PNL a venit cu o replică după ce o alianță conjuncturală între PSD și AUR a votat, în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, chemarea premierului Bolojan în fața Parlamentului. Astfel, liberalii au scos de la sertar un proiect de lege votat în Senat, în aprilie, care are legătură cu scandalul Nordis, care a afectat profund PSD.

După ședința Biroului Permanent (BP) al Camerei Deputaților, unde PSD și AUR au votat împreună, reprezentantul PNL, Gabriel Andronache, în ședința liderilor de grup, introducerea pe ordinea de zi a Parlamentului a proiectului legii Nordis, conform surselor HotNews.

„Faceți concurs, cei de la PSD și AUR, care să-l atace mai tare pe premierul Bolojan?”, a întrebat Andronache în timpul ședinței Biroului Permanent în care s-a votat solicitarea PSD, spun pentru HotNews surse din două dintre partidele din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR.

PSD însă s-a opus punerii pe ordinea de zi a legii, pe motiv că solicitarea nu respectă procedura, conform acelorași surse.

În final, nu a existat un vot concret privind cererea PNL, ci s-a votat doar păstrarea ordinii de zi stabilite anterior, fără ca proiectul Nordis să fie introdus.

„Cel mai probabil, PNL va relua cererea săptămâna viitoare, inclusiv în Biroul Permanent”, spun sursele HotNews.

„Legea Nordis”, care zace în sertarul Camerei Deputaților din aprilie, reglementeze mai strict activitatea dezvoltatorilor imobiliari.

Scandalul Nordis a izbucnit în octombrie anul trecut, cu puțin înainte de alegerile prezidențiale și parlamentare, când portalul Recorder a arătat cum dezvoltatorul imobiliar Nordis a înșelat sute de clienți, încasând avansuri pe care nu le-a mai onorat sau a vândut același apartament mai multor clienți.

Scandalul a dus la demisia deputatei PSD Laura Vicol de la șefia Comisiei Juridice din Camera deputaților și din Parlament, întrucât era soția lui Valentin Ciorbă, unul din principalii acționari ai afacerii Nordis.

În ianuarie 2015 este depusă la Parlament o inițiativă legislativă menită să prevină pe viitor repetarea unor scandaluri imobiliare de tip Nordis.

Proiectul prevede înscrierea în Cartea funciară a promisiunilor obligatorii, pentru ca un imobil să nu poată fi promis mai multor persoane, și că avansul va fi limitat la 15% la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare, urmând ca restul plăților să fie făcute în funcție de stadiile de dezvoltare – 25% la finalizarea structurii și 25% la finalizarea instalațiilor.

Proiectul este trecut repede prin Senat, după care este trimis la Camera Deputaților, unde, odată alegerile prezidențiale trecute, proiectul a fost uitat.

Proiectul de lege Nordis a fost inițiat de aproape 70 de parlamentari PSD.

