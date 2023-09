Tensiunile dintre Canada și India, la un nivel fără precedent. New Delhi a suspendat vizele pentru canadieni

India a suspendat joi acordarea de noi vize pentru cetăţenii canadieni şi a cerut guvernului de la Ottawa să îşi reducă prezenţa diplomatică în ţară, intensificând brusc o dispută declanşată de acuzaţiile premierului Justin Trudeau că serviciile de la New Delhi ar fi implicate în uciderea unui separatist sikh din Canada, relatează Reuters.

Ministerul indian de Externe a declarat că Ottawa nu a împărtăşit nicio informaţie specifică în legătură cu acuzaţiile făcute de Trudeau, deşi autorităţile de la New Delhi sunt dispuse să le analizeze, dacă le sunt furnizate.

India este "dispusă să analizeze orice informaţie specifică, am transmis acest lucru părţii canadiene, am clarificat acest lucru, dar, până în prezent, nu am primit nicio informaţie specifică", a declarat purtătorul de cuvânt al MAE indian.

O suspendare totală a vizelor de către India pentru o ţară occidentală este inedită şi marchează cel mai scăzut punct al relaţiilor dintre New Delhi şi Ottawa.

Anunţul a fost făcut la câteva ore după ce Înaltul Comisariat al Canadei din India a declarat că va "ajusta" temporar prezenţa personalului său în această ţară, după ce unii diplomaţi au primit ameninţări pe conturile lor sociale. Însă purtătorul de cuvânt al Ministerului indian de Externe, Arindam Bagchi, a declarat că i s-a cerut Canadei să-şi reducă numărul de angajaţi la misiunile sale diplomatice din India pentru a ajunge la paritate între misiunile celor două ţări.

Bagchi a declarat că India a suspendat eliberarea de noi vize pentru cetăţenii canadieni din cauza "ameninţărilor de securitate" la adresa personalului din consulatele sale din Canada. India nu a furnizat nicio dovadă şi nu a dat detalii despre natura acestor ameninţări la adresa securităţii, iar ministrul canadian al siguranţei publice, Dominic LeBlanc, a declarat miercuri, în replică, că ţara sa este o ţară sigură.

"Sunteţi la curent cu ameninţările de securitate cu care se confruntă Înaltul nostru Comisariat şi consulatele din Canada. Acest lucru a perturbat funcţionarea lor normală", a declarat Bagchi reporterilor în cadrul briefingului său săptămânal de joi. "În consecinţă, Înaltul nostru Comisariat şi consulatele noastre sunt temporar în imposibilitatea de a procesa cererile de viză", a spus el, adăugând că situaţia de securitate va fi evaluată periodic.

Canada este a patra cea mai mare sursă de turişti străini, cu 350.000 de vizitatori în 2019, număr care a scăzut în urma pandemiei COVID-19, potrivit datelor guvernului indian.

Tensiunile fără precedent între cele două ţări membre G20, grupul celor mai puternice economii din lume, au izbucnit luni, după ce premierul canadian Justin Trudeau a declarat că Ottawa investighează "acuzaţii credibile" cu privire la posibila implicare a unor agenţi guvernamentali indieni în uciderea lui Hardeep Singh Nijjar, un lider sikh, în iunie, în provincia Columbia Britanică. Guvernul premierului Narendra Modi a negat orice legătură cu presupusa crimă.

Cele două ţări, ale căror relaţii s-au tensionat în ultimii ani din cauza problemei separatiştilor sikh, au anunţat de atunci expulzări de diplomaţi de rang înalt şi au emis recomandări de călătorie.

Oficialii canadieni au refuzat până acum să spună de ce cred că India ar putea avea legătură cu uciderea lui Nijjar.

Canada a discutat însă această problemă cu aliaţi cheie, cum ar fi alianţa Five Eyes pentru schimbul de informaţii, un grup care mai include Statele Unite, Marea Britanie, Australia şi Noua Zeelandă. Washingtonul, Londra şi Canberra şi-au exprimat îngrijorarea.

Întrebat dacă vreuna dintre aceste ţări, cu care India se bucură, de asemenea, de legături strânse, a abordat problema cu New Delhi, Bagchi a declarat: "Am discutat cu ele, le-am transmis poziţia noastră, cum vedem aceste evoluţii".

Canada ar trebui să fie îngrijorată de daunele aduse reputaţiei sale, şi nu India, a mai spus Bagchi, atunci când a fost întrebat despre riscul pe care îl reprezintă această dispută pentru poziţia globală a New Delhi. "Dacă există o ţară care trebuie să se uite la acest aspect, aceasta este Canada, reputaţia sa ca fiind un refugiu pentru terorişti, extremişti şi pentru crima organizată este în creştere", a spus el. Oficialul a adăugat că India a cerut în zadar Canadei măsuri împotriva a peste 20 de persoane.