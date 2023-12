Israelul, acuzat că a ucis de Crăciun un important general iranian. Noi amenințări din partea Teheranului VIDEO

Preşedintele iranian Ebrahim Raisi a acuzat Israelul luni, 25 decembrie, de uciderea unuia dintre comandanţii Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Republicii islamice, Razi Moussavi, și a amenințat că ”va plăti cu siguranţă pentru această crimă”, relatează AFP.

Atacul a avut loc în dimineaţa Crăciunului, în sudul Damascului, în Siria, şi ameninţă că Israelul.

”Această acţiune este, fără îndoială, alt semn de frustrare, de neputinţă şi de incapacitate a regimului sionist uzurpator în regiune”, denunţă într-un comunicat Ebrahim Raisi.

Și Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, au anunţat moartea unuia dintre comandanţii lor într-un atac israelian comis luni, în Siria, şi au amenințat să răzbune asasinarea acestuia.

”Generalul de brigadă Razi Moussavi, unul dintre cei mai experimentaţi dintre Gardienii din Siria, a fost ucis într-un ”atac al regimului sionist comis acum câteva ore”, au anunţat într-un comunicat Gardienii Revoluţiei.

Potrivit televiziunii de stat, Moussavi a murit în urma unui atac cu ”trei rachete” în cartierul Sayyida Zeinab, în sudul Damascului.

Secondaries can be heard in the area reportedly struck in an airstrike earlier in Aqraba region, Damascus, Syria. pic.twitter.com/4ut6J1h5Dj