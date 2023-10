O mare putere europeană s-a angajat să intervină rapid dacă tensiunile dintre Kosovo şi Serbia escaladează

KFOR, prezentă în Kosovo încă de la războiul din 1998-99, rămâne principala instituţie responsabilă cu securitatea, cu 4.500 de militari din 27 de ţări.

Duminică, un purtător de cuvânt al Alianţei a anunţat că aproximativ 600 de soldaţi britanici vor fi dislocaţi în Kosovo pentru a consolida prezenţa NATO în această fostă provincie sârbă, unde a avut loc un atac armat pe 24 septembrie.

Germania monitorizează îndeaproape tensiunile dintre Serbia şi Kosovo, a asigurat luni ministrul german al apărării, citat de dpa.

"Urmărim cu atenţie situaţia şi vom reacţiona dacă va fi necesar", a afirmat Boris Pistorius, care a făcut apel în acelaşi timp la dezescaladarea tensiunilor.

