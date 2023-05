Tensiuni puternice în Kosovo. Sute de sârbi adunați în fața Primăriei Zvecan păzite de KFOR; steag de 200 de metri întins prin oraș VIDEO

Tensiuni puternice continuă miercuri, 31 mai, în Kosovo, unde sute de manifestanţi etnici sârbi s-au adunat din nou, în urma unor ciocniri - amplu condamnate de către puteri din Occident -, soldate cu 30 de răniţi în rândul militarilor din cadrul Forţei NATO KFOR, relatează AFP.

Protestatari s-au adunat în faţa sediului Primăriei Zvecan, puternic protejată de către militari KFOR, Forţa multinaţională armată NATO în Kosovo.

#NATO #KFOR has put up barbwire around town hall of #Zvečan, North #Kosovo. Serbs decorated it with their flags. Situation calm but tense pic.twitter.com/j3sUFM8nZS