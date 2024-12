Mesajul SUA în contextul tensiunilor politice din țara noastră: "România a ales calea corectă"

Ministra de Externe, Luminița Odobescu, și ambasadoarea SUA la Bucureşti, Kathleen Kavalec FOTO Facebook / U.S. Embassy Bucharest

România a ales calea corectă - calea europeană şi euroatlantică - spre democraţie, pace, securitate şi prosperitate pentru toţi cetăţenii săi, deşi întotdeauna rămâne mai mult de făcut, a declarat marţi, 17 decembrie, ambasadoarea SUA la Bucureşti, Kathleen Kavalec.

Aceasta a participat, marţi, la Ministerul Afacerilor Externe, la ceremonia la care i-a fost conferit Ordinul Naţional "Steaua României".

"Sunt profund onorată şi recunoscătoare să primesc această distincţie, Ordinul 'Steaua României'. Doresc să transmit sincerele mele mulţumiri preşedintelui Iohannis pentru că mi-a acordat această mare onoare", a transmis Kavalec.

Ea a adus mulţumiri speciale şi ministrului de Externe, Luminiţa Odobescu, pentru colaborarea avută în scopul consolidării parteneriatului strategic SUA - România.

"Îţi mulţumesc pentru tot sprijinul şi prietenia ta în eforturile noastre comune de a duce mai departe această relaţie foarte specială. Luminiţa, tu şi echipa ta de la minister sunteţi cei mai buni aliaţi pe care orice diplomat i-ar putea dori", a spus Kavalec, la ceremonie.

Aceasta şi-a exprimat recunoştinţa şi faţă de partenerii de dialog din Guvernul român, mediul academic, societatea civilă şi sectorul privat, care au contribuit la consolidarea legăturilor bilaterale.

În context, ambasadoarea SUA la Bucureşti a menţionat câteva dintre obiectivele îndeplinite alături de partenerii români.

"Împreună, în calitate de aliaţi şi parteneri NATO, am consolidat capacităţile de apărare ale României şi rolul său în promovarea securităţii regionale prin cooperare şi exerciţii extinse şi prin prezenţa trupelor americane, alături de un program riguros de modernizare militară. Împreună, am lucrat mână în mână pentru a ghida România în vederea îndeplinirii cerinţelor programului Visa Waiver. Sunt optimistă că acest lucru se va concretiza la începutul anului 2025. În altă ordine de idei, în calitate de parteneri strategici, vă felicităm pentru intrarea deplină a României în spaţiul Schengen", a precizat Kavalec.

Ea s-a referit şi la investiţii, dar şi la dezvoltarea relaţiilor bilaterale în domeniile educaţiei şi culturii.

"Începând cu 2023, Statele Unite sunt a patra cea mai mare sursă de investiţii străine directe în România, contribuind cu peste 100.000 de locuri de muncă în România. De asemenea, am fost beneficiarii creşterii investiţiilor româneşti şi creării de locuri de muncă în Statele Unite. Împreună, am dezvoltat programele noastre de schimburi academice şi am revitalizat conexiunile dintre industriile noastre cinematografice, consolidând legăturile noastre culturale", a afirmat ambasadoarea SUA.

Aceasta a evidenţiat şi ajutorul comun oferit Ucrainei şi Republicii Moldova.

"Împreună, am sprijinit Ucraina în eforturile sale de a se apăra în războiul de agresiune al Rusiei, oferind protecţie refugiaţilor, facilitând transporturile de cereale şi oferind sprijin esenţial. Împreună, am sprijinit Republica Moldova în drumul său către democraţie, prosperitate şi apartenenţă deplină la comunitatea europeană", a subliniat Kavalec.

Ea a evidenţiat progresele ''remarcabile'' pe care România le-a făcut în calitate de membru al UE şi NATO şi partener strategic al Statelor Unite.

''PIB-ul României a crescut de aproape 4 ori, venitul pe cap de locuitor a depăşit mai multe alte ţări din UE şi România a devenit un membru respectat şi apreciat al comunităţii euroatlantice. Evenimentele din ultimele săptămâni, care au stârnit, pe bună dreptate, nelinişte în rândul românilor, nu afectează în niciun fel acest adevăr fundamental. Deşi întotdeauna rămâne mai mult de făcut, este clar că România a ales calea corectă - calea europeană şi euroatlantică - spre democraţie, pace, securitate şi prosperitate pentru toţi cetăţenii săi. Chiar şi pe măsură ce România continuă să se confrunte cu provocări noi, precum cele din ultimele săptămâni, am încredere că va continua pe traseul său de succes euroatlantic. Este onoarea vieţii mele să fiu ambasador al SUA, într-o ţară pe care eu şi familia mea am ajuns să o iubim. (...) Aşadar, haideţi să continuăm parcursul nostru împreună, Statele Unite şi România, pentru multe alte realizări şi succese în anul care urmează", a transmis ambasadoarea SUA.

