A fost prins bărbatul care ar fi încercat să-l asasineze pe Donald Trump. Îl critica frecvent pe fostul președinte pe rețelele sociale

Un bărbat de 58 de ani, constructor independent de locuințe din Hawaii, a fost reținut duminică în legătură cu o posibilă tentativă de asasinat asupra fostului președinte Donald Trump, informează CNN. Ryan Wesley Routh este suspectat de autorități că ar fi plănuit un atac asupra lui Trump în timp ce acesta juca golf în Florida.

Routh era activ pe rețelele de socializare, unde posta frecvent comentarii despre politică și evenimentele curente, criticându-l în mod repetat pe Trump. Într-o postare adresată vicepreședintelui Kamala Harris, acesta scria: „Tu și Biden ar trebui să-i vizitați pe răniții din spital de la mitingul lui Trump și să participați la funeraliile pompierului ucis. Trump nu va face niciodată nimic pentru ei”.

