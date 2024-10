Tentativă de asasinare a unui fost președinte. 14 focuri de armă, trase spre mașina în care se afla VIDEO

Fostul președinte al Boliviei, Evo Morales, a fost duminică, 27 octombrie, ținta unei tentative de asasinat. Focuri de armă au fost trase spre mașina în care se afla acesta, incidentul fiind surprins într-un clip video.

Atacul evidențiază intensitatea tensiunilor politice dintre Morales și actualul președinte al țării, Luis Arce, conform celor raportate de The Guardian.

Morales a publicat pe rețelele sociale o filmare făcută într-o mașină în mișcare. Pe imagini se vede că fostul președinte bolivian stă pe locul din dreapta șoferului în timp ce în parbriz sunt vizibile două urme de gloanțe, iar șoferul sângerează în zona capului. Luneta mașinii este, de asemenea, lovită de gloanțe.

Conform informațiilor apărute în presa boliviană, dar și pe rețelele sociale, mașina în care se afla Evo Morales a fost lovită de cel puțin 14 gloanțe. Morales susține că în spatele tentativei de asasinat s-ar afla guvernul lui Luis Arce.

Former Bolivian President Evo Morales has narrowly survived an assassination attempt in Shinahota, Bolivia.

Fourteen gunshots were fired at his vehicle, leaving his driver injured.

The government of Evo Morales was overthrown by the CIA in 2019.

