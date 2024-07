Fostul președinte Donald Trump și-a folosit platforma Truth Social joi seară pentru a-l ataca pe directorul FBI, Christopher Wray, după audierea sa în Congres cu privire la tentativa de asasinare a sa din Pennsylvania.

Wray a mărturisit că nu era sigur dacă a fost un glonț care l-a lovit pe Trump în ureche în timp ce se afla la un miting în aer liber în Butler, Pennsylvania, pe 13 iulie.

„Directorul FBI, Christopher Wray, a declarat ieri Congresului că nu este sigur dacă am fost lovit de schije, sticlă sau un glonț (FBI-ul nici măcar nu a verificat!), dar era sigur că Joe Biden a fost fizic și cognitiv „fără probleme” - Gresit!”, s-a dezlănțuit fostul președinte pe platforma Truth Social, joi seară.

„De aceea el nu știe nimic despre teroriștii și alți criminali care intră în țara noastră la niveluri record. Singurul său obiectiv este distrugerea Patrioților J6, Raiding Mar-a-Lago și salvarea nebunilor din stânga radicală, ca cei din DC care ard steaguri americane. și pictură cu spray peste marile noastre Monumente Naționale - cu zero pedeapsă!”, spune Tump.

”A fost, din păcate, un glonț care mi-a lovit urechea și a lovit-o puternic. Nu era niciun sticlă, nu era nicio schijă. Spitalul a numit-o „rană de glonț în ureche" și asta a fost. Nu e de mirare că odinioară FBI-ul și-a pierdut încrederea în America!”, a încheiat fostul președinte.

De asemenea, președintele Camerei, Mike Johnson, a respins, joi, mărturia directorului FBI, Christopher Wray.

Johnson a spus că nu a găsit credibilă mărturia lui Wray.

„Toți am văzut videoclipul, am văzut analiza, am auzit din mai multe surse în unghiuri diferite că un glonț i-a trecut prin ureche. Nu sunt sigur că contează atât de mult”, a spus Johnson.

El a mai spus că Wray „nu a fost receptiv cu unele dintre informațiile la care ne-am aștepta”.

„Există multă frustrare și îngrijorare cu privire la conducerea acestor agenții”, a spus Johnson, referindu-se aparent și la Serviciul Secret.

Purtătorul de cuvânt al campaniei Trump, Steven Cheung, a lansat, de asemenea, un atac la adresa lui Wray, spunând: „Oricine crede că această conspirație este bulversată... fie sunt deficienți mintal, fie răspândesc intenționat minciuni din motive politice”.

Campania Trump a lansat o scrisoare a reprezentantului Ronny Jackson, R-Texas, un fost medic de la Casa Albă, care a lansat de asemenea acuzații la adresa directorului FBI.

„Puțina credibilitate pe care i-a mai rămas a dispărut după ce a sugerat nesăbuit că Trump ar fi putut să nu fi fost lovit de un glonț. A fost un glonț - am văzut rana. Jalnic!!!” a scris el în postare, cu ultimele două propoziții cu majuscule.

Acuzațiile vin după ce directorul FBI a pus sub semnul întrebării dacă Donald Trump a fost lovit de un glonț în timpul atentatului asupra sa la mitingul politic, din 13 iulie, din Pennsylvania.

Christopher Wray a făcut declarația, miercuri, 24 iulie, în timpul audierii sale în Congres cu privire la tentativa de asasinat asupra lui Trump în Butler.

„În ceea ce îl privește pe fostul președinte Trump, există unele îndoieli cu privire la faptul dacă a fost sau nu un glonț sau un șrapnel care i-a lovit urechea“, a răspuns Wray președintelui Jim Jordan, care l-a întrebat dacă FBI a contabilizat toate gloanțele tragătorului Thomas Matthew Crooks la locul faptei.

„Este posibil, deși în momentul de față nu știu dacă acel glonț, pe lângă faptul că a provocat zgârietura, ar fi putut ateriza și în altă parte”, a adăugat Wray. „Dar cred că am contabilizat toate gloanțele trase”.

Wray se referea la deficiențele de securitate care i-au permis atacatorului Thomas Matthew Crooks să deschidă focul. Crooks, în vârstă de 20 de ani, l-a ucis pe pompierul Corey Comperatore, în vârstă de 50 de ani, și a rănit alte două persoane, inclusiv pe Trump, în timpul schimbului de focuri.

Wray a mărturisit, de asemenea, că atacatorul a pilotat o dronă deasupra terenului mitingului cu două ore înainte de eveniment și a căutat pe internet informații despre asasinarea președintelui John F. Kennedy cu câteva zile înainte de împușcături.

