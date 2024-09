Cum comentează Kamala Harris și Joe Biden ceea ce pare să fie o nouă tentativă de asasinare a lui Donald Trump

Vicepreşedinta Kamala Harris și președintele Joe Biden au condamnat duminică "violenţa" în Statele Unite, după ce rivalul la alegerile prezidenţiale, Donald Trump, ar fi fost din nou ţinta unei tentative de asasinat.

“Am fost informată cu privire la relatările despre focuri de armă trase în apropierea fostului preşedinte Trump şi a proprietăţii sale din Florida şi mă bucur că el este în siguranţă. Violenţa nu are ce căuta în America’, a notat Harris pe X.

Preşedintele american Joe Biden a postat un mesaj, în social media, după ce Donald Trump ar fi fost ţinta unei tentative de asasinat, că este uşurat că fostul lider de la Casa Albă este nevătămat şi a precizat că violenţa politică sau de orice alt fel nu are ce căuta în SUA.

Am fost informat de echipa mea cu privire la ceea ce autorităţile federale investighează ca fiind o posibilă tentativă de asasinare a fostului preşedinte Trump.

Un suspect a fost reţinut şi felicit Secret Service şi partenerii lor responsabili cu aplicarea legii pentru vigilenţa şi eforturile lor de a îi menţine în siguranţă pe fostul preşedinte şi pe cei din jurul său.Sunt uşurat că fostul preşedinte este nevătămat. Există o anchetă activă cu privire la acest incident, în timp ce forţele de ordine adună mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat.

Aşa cum am spus de mai multe ori, violenţa politică sau orice altă formă de violenţă nu îşi are locul în ţara noastră şi am cerut echipei mele să continue să se asigure că Secret Service dispune de toate resursele, capacităţile şi măsurile de protecţie necesare pentru a menţine siguranţa fostului preşedinte”, este mesajul lui Biden, postat pe X.

Donald Trump a fost rănit într-o tentativă de asasinat în Pennsylvania, la 13 iulie, iar duminică în apropierea sa s-au tras focuri de armă, FBI anunţând că investighează ceea ce pare a fi o tentativă de asasinare a fostului preşedinte.

