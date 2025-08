Femeia pe care fostul iubit a vrut să o calce cu mașina pe trotuar spune că acesta o amenințase de mai multe ori că o omoară: “Am avut plângeri, le-am retras de milă”

Femeia care a fost la un pas să fie ucisă de fostul iubit, care a încercat să o lovească cu mașina pe trotuar povestește că individual a amenințat-o cu moartea de mai multe ori. Cei doi erau despărțiți de două luni, timp în care a amenințat-o cu moartea în repetate rânduri.

Aceasta apelase la poliție, însă a spus la Antena 3 CNN că și-a retras plângerile de milă.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că trăiesc. Nu am auzit niciun motor de mașină. Cred că din instinct am întors capul și nu am mai văzut nimic decât ceva albastru, mașina lui era albastră. A făcut intenționat. Mă amenința, mă urmărea. Am avut plângeri, le-am retras de milă.”, a declarat femeia.

Este mărturia femeii care a fost la un pas să fie ucisă de fostul iubit. Se despărțise de el de două luni, timp în care acesta a urmărit-o și a amenințat-o cu moartea. Femeia a depus mai multe plângeri la poliție, însă în cele din urmă le-a retras. Au încheiat un acord prin care bărbatul era obligat să o lase în pace, dar nu a fost așa.

„Pentru toate femeile în astfel de situații să nu mai ierte, să nu mai creadă în schimbări, cu bunătatea și cu sufletul bun nu se face nimic. Să nu facă greșeala pe care eu am făcut-o. Să nu creadă în „te iubesc, promit că nu mai fac”, a mai spus victima.

În urmă cu două zile, bărbatul și-a urmărit din nou fosta concubină. A mers cu mașina în spatele ei, iar într-o fracțiune de secundă a accelerat, a intrat pe contrasens și a lovit-o.

„Era obsedat de ea, o pipăia. Se ducea peste ea la muncă, o amenința.”, spune și fiul femeii.

Bărbatul a fost luat de polițiști de la fața locului. A fost găsit inconștient la volan. Acum este reținut. În trecut, acesta a primit o condamnare cu suspendare, după ce a montat un dispozitiv improvizat tip airbag sub un palet din lemn și l-a activat atunci când o femeie s-a așezat pe el. În urma incidentului, aceasta a avut nevoie de 120 de zile de îngrijire medicală.

