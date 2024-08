O șahistă și-a otrăvit concurenta de la un campionat regional din Rusia cu mercur. Camerele de supraveghere au confirmat situația după ce o concurentă a ajuns la spital cu amețeli și greață. Cel puțin două alte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după expunerea la mercurul dintr-un termometru spart.

Amina Abakarova a reușit să contamineze cu mercur tabla de șah care urma să fie utilizată de Umaiganat Osmanova, iar acum riscă trei ani de închisoare pentru fapta care a avut loc în incinta Casei de șah din Mahacikal, Republica Daghestan.

Șahista a spart un termometru cu mercur, apoi a vărsat metalul lichid pe tabla de joc înaintea unei partide. Mai mult, Abakarova ar fi pus mercur și pe pionul regelui, piesa mutată cel mai frecvent în timpul unei partide, potrivit Digi24.ro.

Camerele de supraveghere au capturat momentul în care șahista rusoaică a pus mercurul pe tabla de șah, iar în sală se mai aflau cel puțin șase alte persoane, care nu au observat gestul criminal.

A chess tournament in the Russian republic of Dagestan took a dramatic turn when a player was accused of poisoning her opponent with mercury.

