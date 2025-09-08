Teo Costache de la Insula Iubirii, primele declarații despre presupusa iubită Teodora Bănică: „A fost doar o cunoaștere”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 12:29
233 citiri
Teo Costache de la Insula Iubirii, primele declarații despre presupusa iubită Teodora Bănică: „A fost doar o cunoaștere”
Teo Costache a fost ispită la Insula Iubirii FOTO: Instagram/ Teo Costache

Teo Costache, cunoscut drept ispita din „Insula Iubirii”, a clarificat recent zvonurile apărute după ce a fost văzut ținându-se de mână cu Teodora Bănică, fosta concurentă de la „Casa Iubirii” și actual reporter la emisiunea XNS, difuzată la Antena Stars. Contrar speculațiilor, Teo susține că între ei nu există o relație amoroasă, cei doi având planuri diferite în viață.

Întâlnirea lor, surprinsă recent de cancan.ro, a avut loc într-o atmosferă relaxată, iar gesturile prietenoase au alimentat rapid zvonurile privind o posibilă relație. Însă ispita a explicat pentru Spynews.ro că nu este vorba despre nimic mai mult decât o simplă cunoaștere.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în urmă cu aproximativ două săptămâni, după ce fanii le-au atras atenția pe social media, etichetându-i în diverse postări.

„Nu suntem împreună. Noi ne-am cunoscut datorită fanilor noștri care ne dădeau tag în comentarii și ne trimiteau postări ba mie, ba ei. Am invitat-o să ieșim să luăm masa împreună atunci când am venit la București. Noi ne urmăream de vreo două săptămâni pe social media, înainte nu știam de ea, nu știam cine e ea. A fost o discuție plăcută, ne-am înțeles fain”, a declarat Teo Costache.

Relația cu Teodora rămâne incertă

Ispita a adăugat că programul său profesional încărcat îi limitează timpul liber, iar o viitoare întâlnire cu Teodora nu poate fi confirmată. De asemenea, cei doi și-au dat seama că planurile lor de viață sunt destul de diferite, ceea ce face o relație puțin probabilă.

„Eu sunt prins cu treburile mele, ea – cu treburile ei, nu știm când o să ne mai vedem, dacă ne mai vedem. A fost doar o cunoaștere și atât. Avem planuri destul de diferite”, a completat Teo.

În trecut, Teo Costache și Ella Vișan au fost printre cele mai comentate prezențe din sezonul 9 „Insula Iubirii”. Relația lor a stârnit numeroase speculații, iar ispita a dat deseori impresia că nu este sincer în sentimentele sale. După finala show-ului, Teo a recunoscut că nu a fost îndrăgostit de Ella și că aceasta știa adevărul.

„Îmi doresc să mă îndrăgostesc din tot sufletul meu. E cel mai frumos sentiment pentru mine, acela când ești îndrăgostit. Nu, nu am fost îndrăgostit (n.r. – la Insula Iubirii). Ella știe că nu am fost îndrăgostit, i-am spus asta. Am fost foarte sincer față de ea”, a spus el.

Teo Costache, sincer despre revenirea ca ispită la Insula Iubirii: „Cu siguranță am multe de îmbunătățit la mine”
Teo Costache, sincer despre revenirea ca ispită la Insula Iubirii: „Cu siguranță am multe de îmbunătățit la mine”
Teo Costache s-a impus ca una dintre cele mai remarcabile ispite de la „Insula Iubirii”, reality show-ul difuzat de Antena 1. Deși fanii ar fi vrut să-l revadă pe ecran, tânărul a...
Teo de la „Insula Iubirii” 2025, într-o nouă relație. Iubita lui, angajată la Antenă și fostă concurentă la o emisiune matrimonială
Teo de la „Insula Iubirii” 2025, într-o nouă relație. Iubita lui, angajată la Antenă și fostă concurentă la o emisiune matrimonială
Finala „Insula Iubirii” 2025 a adus momente pline de emoție și răsturnări de situație, însă cea mai surprinzătoare veste vine din viața lui Teo. După ce relația cu Ella Vișan a...
#teo costache, #insula iubirii, #stiri vedete , #Insula Iubirii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Ba, esti nebun?!" Romanul care si-a luat Lamborghini dupa primul salariu din Italia a dus masina inapoi, dupa doua zile
Digi24.ro
VIDEO Scandal major in Sanatate, dupa conferinta de la Brasov a medicilor conspirationisti: masurile anuntate de ministrul Rogobete
DigiSport.ro
A fost filmat! Reactia total neasteptata a lui Donald Trump, in timp ce Carlos Alcaraz era in extaz

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Teo Costache de la Insula Iubirii, primele declarații despre presupusa iubită Teodora Bănică: „A fost doar o cunoaștere”
  2. Alina Pușcău, dezvăluiri despre despărțirea de Vin Diesel: „El a tot încercat”
  3. Teo Costache, sincer despre revenirea ca ispită la Insula Iubirii: „Cu siguranță am multe de îmbunătățit la mine”
  4. Ariana Grande și Lady Gaga strălucesc la MTV Video Music Awards și câștigă trofee importante
  5. Daciana Sârbu, într-o nouă relație după divorțul de Victor Ponta FOTO
  6. Horoscop zilnic. Luni, 8 septembrie. Zodia care primește o invitație
  7. Bancul zilei: Ce poți deveni dacă nu-ți găsești diploma de BAC
  8. Uranus retrograd: Cum îți va influența zodia până în februarie 2026
  9. Este sănătos să mănânci același mic dejun în fiecare zi? Ce spun nutriționiștii
  10. Expresia din trei cuvinte care captează imediat atenția oamenilor. Expert: "Funcționează de fiecare dată"