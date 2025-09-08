Teo Costache de la Insula Iubirii, primele declarații despre presupusa iubită Teodora Bănică: „A fost doar o cunoaștere”

Teo Costache, cunoscut drept ispita din „Insula Iubirii”, a clarificat recent zvonurile apărute după ce a fost văzut ținându-se de mână cu Teodora Bănică, fosta concurentă de la „Casa Iubirii” și actual reporter la emisiunea XNS, difuzată la Antena Stars. Contrar speculațiilor, Teo susține că între ei nu există o relație amoroasă, cei doi având planuri diferite în viață.

Întâlnirea lor, surprinsă recent de cancan.ro, a avut loc într-o atmosferă relaxată, iar gesturile prietenoase au alimentat rapid zvonurile privind o posibilă relație. Însă ispita a explicat pentru Spynews.ro că nu este vorba despre nimic mai mult decât o simplă cunoaștere.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în urmă cu aproximativ două săptămâni, după ce fanii le-au atras atenția pe social media, etichetându-i în diverse postări.

„Nu suntem împreună. Noi ne-am cunoscut datorită fanilor noștri care ne dădeau tag în comentarii și ne trimiteau postări ba mie, ba ei. Am invitat-o să ieșim să luăm masa împreună atunci când am venit la București. Noi ne urmăream de vreo două săptămâni pe social media, înainte nu știam de ea, nu știam cine e ea. A fost o discuție plăcută, ne-am înțeles fain”, a declarat Teo Costache.

Relația cu Teodora rămâne incertă

Ispita a adăugat că programul său profesional încărcat îi limitează timpul liber, iar o viitoare întâlnire cu Teodora nu poate fi confirmată. De asemenea, cei doi și-au dat seama că planurile lor de viață sunt destul de diferite, ceea ce face o relație puțin probabilă.

„Eu sunt prins cu treburile mele, ea – cu treburile ei, nu știm când o să ne mai vedem, dacă ne mai vedem. A fost doar o cunoaștere și atât. Avem planuri destul de diferite”, a completat Teo.

În trecut, Teo Costache și Ella Vișan au fost printre cele mai comentate prezențe din sezonul 9 „Insula Iubirii”. Relația lor a stârnit numeroase speculații, iar ispita a dat deseori impresia că nu este sincer în sentimentele sale. După finala show-ului, Teo a recunoscut că nu a fost îndrăgostit de Ella și că aceasta știa adevărul.

„Îmi doresc să mă îndrăgostesc din tot sufletul meu. E cel mai frumos sentiment pentru mine, acela când ești îndrăgostit. Nu, nu am fost îndrăgostit (n.r. – la Insula Iubirii). Ella știe că nu am fost îndrăgostit, i-am spus asta. Am fost foarte sincer față de ea”, a spus el.

