Teo Costache reacționează după apariția imaginilor cu el și Ella Vișan la „Insula Iubirii”: „Noi am semnat un contract”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 11:30
1259 citiri
Teo Costache reacționează după apariția imaginilor cu el și Ella Vișan la „Insula Iubirii”: „Noi am semnat un contract”
Teo Costache a vorbit despre imaginile cu Ella Vișan FOTO: Instagram/ Ella Vișan, Teo Cosmin

Teo Costache a rupt tăcerea după ce au apărut imagini cu el și Ella Vișan în ipostaze intime la „Insula Iubirii”. Ispita a clarificat zvonurile recente și a explicat ce s-a întâmplat cu adevărat între ei.

Cei doi au avut un moment special în cadrul emisiunii, care a culminat cu o întâlnire pasională în baie. Ella Vișan a dat frâu liber emoțiilor și a ales să urmeze impulsul momentului, creând scene care au stârnit multe discuții. Deși Ella consideră că a acționat conform propriilor sentimente și nu regretă nimic, Teo Costache a observat că atitudinea concurentei a fost diferită în dimineața următoare, ceea ce l-a făcut să pună sub semnul întrebării autenticitatea momentului.

Pe rețelele sociale, Teo a ținut să clarifice că tot ce s-a întâmplat a fost real și că nu existau camere vizibile în baie, deși ambii au verificat zona înainte:

„Aviz tuturor! Nu este nimic regizat, nu am știut că sunt goPro în baie, chiar dacă am verificat amândoi asta. Legat de faptul dacă aveau voie să ne filmeze? Răspunsul este ”Da”, noi am semnat contract, știm ce am semnat la casting. O să înțelegeți din episoadele următoare că nu e regizat nimic”, a declarat Teo Costache, pe rețelele de socializare.

Ispita a fost, însă, surprinsă de comportamentul concurentei după noaptea petrecută împreună. Teo a povestit cum se aștepta ca relația lor să evolueze altfel după date-ul romantic:

„Când ne-am trezit în dimineața date-ului, nu era nimeni acolo, eram singuri în cameră. Ea m-a refuzat când am vrut să o sărut. Mă așteptam ca după acest date să se apropie mai mult de mine. A fost total invers. Ce se întâmplă? Ori nu ești asumată, ori îți pare rău de ce s-a întâmplat între noi”, a mărturisit Teo, la „Insula Iubirii”.

#teo costache, #insula iubirii, #ella visan , #Insula Iubirii
