Teo Trandafir, declarație neașteptată după ce Gabriela Cristea a anunțat că pleacă din televiziune VIDEO

Gabriela Cristea a anunțat că renunță la televiziune, cel puțin pentru moment. Astfel, fanii emisiunii „Mireasa” nu o vor mai vedea la cârma show-ului matrimonial, iar cauza plecării a fost situația de acasă. Gabriela Cristea nu a mai suportat să-și vadă fetele plângând după ea, așa că a renunțat la TV pentru o perioadă. Nu se știe dacă această pauză este pentru totdeauna, cert este că vedeta TV se va întoarce după câteva luni doar dacă va exista o emisiune TV înregistrată pe care să o modereze, altfel îi este imposibil. Teo Trandafir a comentat plecarea prezentatoarei TV.

Gabriela Cristea a explicat într-un video motivul plecării din televiziune, veste care a venit ca un șoc pentru toată lumea. Prezentatoarea TV are însă ce să facă. Pe lângă creșterea celor două fetițe, vedeta TV se concentrează și pe afacerea familiei, care produce cozonaci, zacuscă, dar și alte bunătăți artizanale.

Teo Trandafir a rămas uimită de plecarea Gabrielei Cristea din televiziune

„Omul vine, dar uneori mai și pleacă. Pentru că, de obicei, na... Te gândești să te să te retragi, te gândești și la viața ta, că viața asta de televiziune te mănâncă de viu, că zi de zi la TV te consumă și te... Gabi Cristea s-a retras din televiziune, ceea ce n-aș fi crezut vreodată în viața mea. Am lucrat cu ea de foarte mulți ani. Iar dacă la un moment dat, un om care s-a retras, cazul meu, eu la un moment dat... Te trage înapoi. Pentru că televiziunea are o metodă prin care dacă tu o vrei foarte tare, te țipă afară. Dacă nu prea vrei televiziune, te... Înăuntru.”, a spus Teo Trandafir în dialogul cu Ilinca Vandici despre plecarea Gabrielei Cristea din televiziune.

Declarația Gabrielei Cristea despre plecarea din televiziune

„Dacă voi credeați că eu am renunțat la programul de televiziune doar ca să stau acasă și să dorm, vă înșelați. Sunt trează de la 06:15 și am foarte multă treabă. În altă ordine de idei, voiam să vorbesc astăzi despre ceea ce ați aflat deja cu toții aseară, despre faptul că am renunțat să mai merg la programul de televiziune «Mireasa – Capriciile Iubirii». Voiam să auziți direct de la mine și să vă povestesc eu toate lucrurile, ca nu cumva să vă lăsați tentați de vreo teorie a conspirației. (…) Ceea ce vreau să vă spun este că a fost decizia mea să fac acest pas și am luat această decizie fix, strict, doar pentru familia mea.

Acum, bine, știu că există o teorie a conspirației și că toată lumea spune: Aoleu, ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Sigur este ceva ascuns, pentru că, în general, adevărul pare să fie o sursă fără inspirație pentru toți ceilalți.

Nu, nu s-a întâmplat absolut nimic, ci, pur și simplu, a fost decizia mea pe care mă bucur foarte mult că producătorii au înțeles-o și mi-au respectat-o în același timp.

Nu spun că am renunțat definitiv la televiziune, pentru că am mai auzit și chestia asta, că mi-am anunțat retragerea definitiv din televiziune. Problema mea era programul pe care îl aveam seara și care îmi permitea efectiv să mă văd cu fetele mele doar în weekend și a fost cumva prea puțin.

Știu că poate pentru unii ar putea să pară așa ciudat, dar pentru mine, care trăiam în fiecare seară aproape un coșmar, credeți-mă, decizia asta a venit așa firesc, normal. Pentru că în fiecare seară, fiecare după-amiază, când plecam către studio, practic când fetele abia tocmai ce sosiseră de la școală și de la grădiniță, pentru că ele veneau undeva pe la ora 16:45 de la grădiniță, iar eu la cel târziu 17:30 trebuia să ies pe ușă, ne petreceam doar pe acele 40 de minute, 30 de minute cât aveam noi împreună.

Iar pentru fete și pentru mine nu a fost suficient și nu este suficient și am considerat că trebuie să fac mai mult. Au fost multe momentele, aproape în fiecare seară, când plecam spre studio și fetele se agățau efectiv de piciorul meu și eu plecam târându-mă așa cu ele până în mașină și au fost foarte multe lacrimi, atât din partea lor, cât și din partea mea, pentru că, la un moment dat, Victoria s-a uitat în ochii mei și a zis: «Mami, dar tu stai numai la serviciu». Iar lucrurile astea nu au mai putut continua, cel puțin eu nu am mai putut să mai duc toată această situație.

Sper să mă înțelegeți și să-mi respectați decizia. Nu mă retrag definitiv. Nu știu, dacă am să găsesc o emisiune la care producătorii să considere că mă potrivesc și va fi în timpul zilei sau să fie o emisiune înregistrată, cu siguranță mă voi întoarce, sau nu știu, habar nu am…

Dar nu foarte repede, că dacă tot am luat o pauză, vreau și eu măcar 3-4 luni în care să mă relaxez. Dacă mă întrebați ce vreau să fac acum, vreau doar să îmi petrec timpul cu fetele mele”, a mărturisit Gabriela Cristea în clipul publicat pe Facebook.

