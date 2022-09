Teo Trandafir: Plangeam ca proasta in fata ecranului - vezi motivul

Teo Trandafir a fost mereu dezinvolta si a vorbit sincer despre anumite perioade din viata sa. Vedeta marturiseste cum glumele facute de colegii de breasla de la "Cronica Carcotasilor", pe seama faptului ca era grasa, o faceau sa planga.

"Ce era la gura celor doi carcotasi, cum plangeam ca proasta in fata ecranului vazandu-l pe Mistretul acela imitandu-ma intr-un fel de nereprodus... Doamne, cata suferinta fix degeaba. M-am tot conformat", a scris Teo Trandafir pe blog.

Discutia a pornit de la faptul ca, spune Teo, greutatea ei devenise la un moment dat problema nationala. Ea vorbeste despre oamenii nemultumiti de faptul ca era prea grasa, dar si de cei care s-au plans dupa ce a slabit zeci de kilograme.

Teo Trandafir: Ca sa ai o relatie cu cineva, taci naibii!

"Parea o problema nationala, parca s-ar fi fisurat vreun dig sau ceva, deci am zis ca-i groasa, ca aveam de-a face cu un soi de leitmotiv. Am pierdut pe drum vreo 60 de kile.

S-a plans imediat lumea fara treaba ca-s slaba, ca nu e bine deloc si ca era ea, lumea, invatata cu doamna Teo cum era dansa asa, grasa, sa se regaseasca, ca acuma sunt ca toate alalaltele. Sa mor, nu alta, dar am tacut, ca ce sa faci, clientul nostru, stapanul nostru", a adaugat ea.

In ultimele saptamani, Teo Trandafir a discutat foarte mult despre perioada in care realiza emisiuni de divertisment. Multe persoane, printre care si Mihaela Radulescu, au criticat faptul ca de dragul audientei incepuse sa invite manelisti in emisiuni.

A.G.

