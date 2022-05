Boagiu despre candidatura lui Teo: Cine nu risca nu castiga

Vicepresedintele PD-L Anca Boagiu sustine candidatura prezentatoarei Teo Trandafir la Colegiul 19 al Capitalei, considerand ca experienta politica nu este obligatorie pentru obtinerea unui post de deputat, ba dimpotriva.

"Nu inseamna ca daca vii din afara politicului, trebuie musai sa nu te pricepi. Ba dimpotriva, cred ca vii cu mintea mult mai limpede si cu vointa mult mai mare de a face o schimbare si cu mult mai mult curaj", a declarat Anca Boagiu, la RFI.

Vicepresedintele PD-L sustine ca prezenta sa in viata politica reprezinta un bun exemplu in sensul acesta, precizand ca "cine nu risca, nu castiga".

"Eu ma pot da pe mine de exemplu, chiar daca au trecut 11 ani de cand am intrat in PD-L. Nu eram membru al Partidului Democrat Liberal, veneam dintr-o echipa a Bancii Mondiale, dar am vrut sa-mi pun experienta in slujba PD-L, care reprezenta dorintele mele de a schimba Romania. E aceeasi situatie si cu Teo Trandafir", a declarat Boagiu.

Vestea ca Teo Trandafir intra in politica si incearca sa obtina pentru PD-L un scaun de deputat in Colegiul 19 din Bucuresti a starnit reactii contradictorii printre politicieni.

"E inca o palma pentru PD-L, care nu are propriile cadre, sau se rusineaza cu oamenii pe care ii are, si cand e vorba de niste alegeri tot cauta o solutie, ca e vorba de domnul Prigoana sau e vorba de doamna Trandafir", a declarat presedintele PSD Victor Ponta.

De asemenea, secretarul general al PNL Radu Stroe ar traduce prin "paine si circ" propunerea PD-L la Colegiul 19, in persoana lui Teo Trandafir.

" Cine e Teo Trandafir? O actrita glumeata. In loc sa dea un om politic cat de cat capabil sa se gandeasca la problemele economice, punctul de pensie, la sindicalisti, la sanatate, invatamant, da un circar", a declarat Stroe.

"Cetatenii Colegiului 19 vor sanctiona dur faptul ca PD-L-ul nu a venit cu un candidat propriu, cu un politician, cu un om din interiorul partidului si au venit ca de obicei cu un candidat de imprumut caruia cine stie ce i-au promis", a declarat si Liliana Minca, candidatul din partea aliantei PC+PSD pentru deputat in Colegiul 19 din Capitala.

Teo Trandafir si-a explicat, joi, dorinta de a intra in viata politica, prin intermediul unei scrisori deschise.

"Stiu ca ma implic intr-o lume care de multe ori dezamageste si despre care oamenii au, de obicei, o parere proasta. Nici eu nu pot spune ca politica a fost visul meu", afirma Teo Trandafir, in scrisoarea remisa redactiei Ziare.com.

