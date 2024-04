Teo Trandafir, după ce a aflat de divorțul momentului: ”Ce mi-au auzit mie urechile, nu vă dați seama...”

În cadrul emisiunii sale de la Kanal D, prezentatoarea Teo Trandafir a reacționat după ce artistul CRBL și Elena, soția lui, au anunțat că divorțează după o căsnicie de 16 ani.

”Mare surpriză mare și pentru noi, personal, pentru că CRBL făcea parte dintr-un cuplu extrem de stabil. El și soția lui Elena și fetița lor, Alessia, erau împreună tot timpul, se afișau împreună, erau fericiți. S-au hotărât ca după 16 ani să spună stop joc.

Ei au trecut prin multe. Prin ce au trecut, gândește-te că ei au plecat în Spania împreună și au vândut tot ca să nu se mai întoarcă, fetița a fost dată la școală în Spania, hotărăsc apoi să se întoarcă de dor de țară și de drag de ce e aici, dar totul împreună.

Ce mi-au auzit mie urechile, atât de frumos, despre Elena, din gura lui CRBL, nu vă dați seama. La vremea respectivă era o relație splendidă între el și Elena și presupun că și acum e din moment ce totul s-a petrecut amiabil”, a spus Teo Trandafir.

Nimic nu lăsa de înțeles faptul că CRBL și Elena nu se mai înțeleg, cu atât mai mult cu cât cei doi au participat recent, în calitate de cuplu, la emisiunea Power Couple de la Antena 1.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei.

Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru.

Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, a scris CRBL pe Instagram.