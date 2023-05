Se anunță cel mai mare dezastru pentru România la Eurovision. Situație jenantă înaintea semifinalei de diseară

Theodor Andrei va cânta, joi, pe scena Eurovision M&S Bank Arena de la Liverpool, în cea de-a doua semifinală, alături de reprezentanții din Danemarca, Armenia, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lithuania, Australia.

Din păcate, artistul din România este creditat cu ultima șansă la calificarea în finală, având doar 6% procente de reușită și o cotă care variază între 9 și 23 la principalele case de pariuri.

Cu peste 90 % șanse de calificare în finală sunt cotate Austria, Australia, Armenia, Cipru și Slovenia.

Vezi AICI toate cotele participantelor la a doua semifinală

Publicul din România poate vota artistul preferat din a doua semifinală prin SMS la numărul 1399 (număr cu tarif special: 1,00 Euro+TVA/ SMS primit plus 0,05 Euro+TVA/ SMS trimis). Fanii din ţările care participă în a doua semifinală la Eurovision 2023 îl pot vota pe Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, pe 11 mai, indicativul artistului fiind 03.