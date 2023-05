Cum poate fi votat Theodor Andrei, care va cânta diseară pentru România la Eurovision

Theodor Andrei va cânta, joi, pe scena Eurovision M&S Bank Arena de la Liverpool, iar evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+, de la ora 22.00.

Publicul din România poate vota artistul preferat din a doua semifinală prin SMS la numărul 1399 (număr cu tarif special: 1,00 Euro+TVA/ SMS primit plus 0,05 Euro+TVA/ SMS trimis). Fanii din ţările care participă în a doua semifinală la Eurovision 2023 îl pot vota pe Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, pe 11 mai, indicativul artistului fiind 03.

Aşadar, fanii din ţările care vor participa alături de ţara noastră în cea de-a doua Semifinală Eurovision, respectiv cei din: Danemarca, Armenia, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lithuania, Australia, îl pot vota pe interpretul melodiei „D.G.T. (Off and on)”.

De asemenea, întrucât în cadrul Semifinalei Eurovision din 11 mai vor fi ascultate şi piesele Spaniei, Marii Britanii şi Ucrainei, cei aflaţi în aceste state pot să-l susţină şi ei pe reprezentantul ţării noastre.

Theodor Andrei va avea indicativul 03 (ordinea de intrare pe scenă), acesta fiind numărul pe care românii din diaspora trebuie să îl trimită la numărul afişat pe ecran în ţara din care urmăresc concursul Eurovision.

Numerele de telefon/ SMS precum şi tarifele aferente vor fi afişate în fiecare ţară de către televiziunea publică care transmite competiţia muzicală.

„Abia aştept să urc pe scenă, energia mea e la cote maxime şi sunt entuziasmat să arăt întregii lumi un show care se focusează pe valoarea artistică a melodiei. Încurajez pe toţi românii de pretutindeni să voteze cu sufletul pentru tinereţe, pentru o piesă altfel, cu spirit liber, cu dragoste şi cu energie de Rock'N'Roll! Va fi şi emoţionant, şi exploziv simultan. Vă mulţumesc din suflet pentru toată susţinerea. Votati indicativul 03 la numărul afişat pe ecran. Multă dragoste! Make love not war. Give peace a chance!”, a declarat Theodor Andrei.

Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest (ESC) are loc în Marea Britanie care organizează concursul în numele Ucrainei din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări.

Semifinala a doua şi Finala, care se vor desfăşura la M&S Bank Arena sub sloganul „United by Music”, sunt transmise în direct şi în exclusivitate în zilele de 11 şi 13 mai, de la ora 22.00 pe TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională organizată de European Broadcasting Union (EBU) - cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice.

ESC se realizează în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume şi este transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).