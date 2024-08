Baconschi candideaza pentru o functie in PD-L (Video)

Ministrul de Externe, Teodor Baconschi, a marturisit, joi, ca si-a depus candidatura la o functie de conducere in PD-L, insa a refuzat sa spuna la care.

Seful diplomatiei romane a declarat, joi, ca si-a inscris candidatura la o functie de conducere in BPN al PD-L, evitand sa precizeze daca vizeaza postul de prim-vicepresedinte sau de vicepresedinte, si exprimandu-si speranta ca partidul sa se innoiasca la Conventia Nationala, potrivit Realitatea Tv, care citeaza Mediafax.

"M-am inscris pentru o functie de conducere in consiliul national de conducere al partidului, in BPN. Ma astept, alaturi de cateva milioane de romani activi din diaspora, din marile orase, alaturi de clasa de mijloc, frustrata pentru ca nu are un vector politic, ca PDL sa devina acest vector politic, sa se innoiasca si sper ca aceasta innoire sa aiba loc la Conventie", a spus Baconschi.

Desi nu a vrut sa spuna pentru ce functie va candida, a apreciat insa ca "e important sa ai o parghie in partid".

"Conteaza prea putin functia ca atare. Important e sa ai o parghie, o voce in partid pentru a-l putea remodela, a-i da o directie politica, un orizont doctrinar mai limpede si pentru a redeschide dialogul efectiv cu alegatrii nostri, pentru ca partidele autiste sunt sortite pierii", a adaugat ministrul de Externe.

De asemenea, el a reiretat ca il sustine pe Emil Boc la sefia partidului.

"De ce nu (o schimbare de denumire, n.r.) Eu ma bazez pe capcitatea unui PD renovat de a preluat acest suflu popular. Pana la urma exista o asteptare legitima nesatisfacuta in calsa de mijloc si sunt convins ca PD-L poate face acest lucru. Ramane sa primesc sau nu o confirmare in curand", a conchis Baconschi.

