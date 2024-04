Baconschi: Romania nu se teme de reactia Rusiei fata de scutul antiracheta

Teodor Baconschi, ministrul roman de Externe, spune ca suntem pregatiti pentru orice fel de reactie din partea Rusiei la amplasarea elementelor scutului american antiracheta pe teritoriul tarii noastre.

"Datorita caracterului puternic defensiv, proiectul se bucura de consensul clasei politice din Romania, lucru care s-a vazut si cu ocazia audierii in Parlament a ministrilor de Externe si Aparare. Bucurestiul nu se teme (de reactiile Rusiei - n.red.), pentru ca scutul nu reprezinta nicio amenintare pentru nimeni. Participarea la sistem este deschisa si Rusiei, daca doreste, pentru ca este vorba de un domeniu de interes reciproc, asa cum a subliniat recent si secretarul de Stat american Hillary Clinton.

Romania propune o colaborare pragmatica cu Rusia. Dorim o relatie care sa fie in pas cu realitatea secolului XXI. Din punctul nostru de vedere, exista deplina disponibilitate pentru identificarea cailor comune de dialog pentru viitor. Iar eu, personal, sunt total disponibil sa ma intalnesc cu Serghei Lavrov, la Bucuresti, la Moscova sau cu ocazia unui eveniment multilateral", a spus Baconschi, intr-un interviu pentru APcom, in timpul unei vizite in Italia, informeaza Mediafax.

El a reiterat ca noua varianta a scutului apara complet suprafata Romaniei, lucru extrem de important in contextul actual.

"Analize recente arata ca Europa de Sud-Est este din ce in ce mai vulnerabila la amenintarea rachetelor cu raze scurte si medii de actiune. Pentru noi, este foarte important ca, pe baza noii abordari, sa fie protejat intregul teritoriu national, spre deosebire de fostul plan al precedentei administratii americane, care prevedea doar acoperirea zonei de nord-est a Romaniei.

"Noul proiect sporeste capacitatea de aparare a Europei si, in acelasi timp, nivelul de securitate al Romaniei. Vom avea o contributie substantiala la realizarea sistemului international de aparare antiracheta al NATO", a mai spus Baconschi.