Baconschi viziteaza Egiptul si Tunisia, pentru a transmite solidaritatea Romaniei

Ministrul de Externe, Teodor Baconschi, va merge in perioada 13-16 iunie 2011 in vizita in Egipt si Tunisia, in cadrul careia va transmite un mesaj de solidaritate fata de cele doua tari.

Baconschi va evalua alaturi de partenerii egipteni si tunisieni modalitatile de impulsionare si dezvoltare a relatiilor bilaterale, in noul context generat de ultimele transformari, potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com.

"Avand in vedere experienta recenta de tranzitie a Romaniei si capacitatea de empatie si intelegere a transformarilor complexe democratice, ministrul de Externe va prezenta modalitatile in care Romania poate acorda sprijin in procesul de democratizare, constructie si reconstructie institutionala, inclusiv in domeniul electoral, in functie de nevoile si solicitarile concrete ale autoritatilor din cele doua tari", se mai arata in comunicat.

Ministrul roman va mai discuta despre evolutiile din Africa de Nord si Orientul Mijlociu in contextul proceselor de transformare din zona, precum si aspecte ale cooperarii celor doua tari cu Uniunea Europeana si a cooperarii bilaterale la nivel international.

