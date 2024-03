Melescanu: Evident ca pot fi candidat la presedintie

E de ceva timp in politica si considera ca nu s-a desprins cu picioarele de pamant, acestea fiind printre calitatile care l-ar putea nominaliza drept candidat la presedintie din partea PNL, a declarat Teodor Melescanu.

"Evident ca pot sa fiu si eu unul dintre ei, dar sa asteptam pana in 2009. Sunt de ceva timp in viata publica si politica si am dovedit un lucru foarte simplu: niciodata nu m-am desprins cu picioarele de pamant. Si, intr-adevar, in calitatea mea de crestin ortodox, consider ca trufia e cel mai mare pacat", a declarat ministrul Apararii pentru Evenimentul zilei.

Intrebat daca s-a discutat o eventuala candidatura a sa pentru functia de presedinte al Romaniei, Melescanu a negat.

"Nu am avut o astfel de discutie. Eu consider ca PNL ar trebui sa aiba un candidat la viitoarele alegeri prezident iale si consider ca PNL nu duce lipsa de candidati pentru o asemenea pozitie", a adaugat Teodor Melescanu.

