Deputatul Dorel Caprar, trimis in judecata de DNA in dosarul spagilor de la DRDP Timisoara, s-a inscris in Partidul Puterii Umaniste

Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Partidului Puterii Umaniste (PPU), Dorel Caprar, deputat de Arad, s-a inscris in aceasta formatiune politica si devine astfel al patrulea parlamentar al umanistilor."Am decis ca doctrina umanista si promovarea valorilor acesteia este in interesul Romaniei si al cetatenilor romani si este pe deplin compatibila cu principiile si valorile mele politice si de viata. In aceasta perioada societatea romaneasca are o nevoie acuta de revenire la valorile traditionale de respect si sprijin fata de om, de nevoile acestuia, de ratiune, demnitate, credinta si mai ales de patriotism. Considerand ca doctrina umanista poate constitui un remediu eficient al actualei situatii, am decis sa ma alatur proiectului politic al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) si incepand de azi sa ma inscriu in acest partid. ROMANIA NU SE NEGOCIAZA!!! ASA SA NE AJUTE DUMNEZEU!!!", a transmis deputatul Dorel Caprar.Dorel Caprar a fost exclus din PSD Arad la inceputul lunii mai a acestui an. El este trimis in jduecata, alaturi de parlamentarii Florin Tripa, Luminita Jivan si Ioan Chisalita, in dosarul spagilor de la DRDP Timisoara.Caprar este acuzat de comiterea urmatoarelor infractiuni - folosirea influentei sau autoritatii de catre persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unui partid politic in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite in forma continuata,- complicitate la luare de mita in forma continuata.