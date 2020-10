Partidul fara parlamentari, finantat de stat cu peste un milion de lei. Jocul murdar facut de Teodor Melescanu

Partidul sustinut de Marine Le Pen

Lansarea publica a avut loc prin organizarea la Sinaia a conferintei partidelor de orientare nationalista din Europa. Printre invitatii care au luat cuvantul la eveniment se numara Marine Le Pen, lidera extremei drepte franceze."Ii chem solemn pe toti romanii sa se uneasca in jurul Fortei Nationale! Eu cred ca in ultimul timp are loc ascensiunea unui adevarat curent nationalist pe intreg teritoriul UE. Este bine sa fie si astfel de oameni in politica, cu un discurs nationalist si orientat spre popor", a spus Marine Le Pen, presedinte Frontului National din Franta.De fata au fost si actorul Florin Zamfirescu si reprezentanti ai Grupului pentru Romania (GPR), creat de Marian Munteanu Potrivit site-ului de stiri bn24.ro, Laurentiu Rebega a fost gazda evenimentului de lansare. El a multumit SRI pentru ca a sprijinit organizarea evenimentului de la Casino Sinaia."Vreau sa multumesc autoritatilor Ministerului de Interne, SRI si Primariei Sinaia. In mod deosebit vreau sa multumesc domnului colonel Daniel Croitoru de la SRI Prahova, domnului Teodor Barbulescu, comisar- sef la Politia Sinaia, domnului Adrian Iacob de la Politia Rutiera Prahova si domnului primar Vlad Oprea ", a spus Rebega, citat de bn24.ro.Partidul Forta Nationala este afiliat pe plan european la grupul ENF (Europa Natiunilor si a Libertatilor) din Parlamentul European, condus de eurodeputatul Marine Le Pen.Presedintele partidului este Sorin-Valeriu Nas, iar secretarul general este fostul SPP-ist Mircea Gainusa.La finalul anului 2019, Teodor Melescanu , alaturi de disidentii din ALDE , s-au inscris in partidul Forta Nationala. La acest proiect initiat de Remus Borza s-au alaturat recent mai multi parlamentari, precum Gratiela Gavrilescu , Ion Cupa sau Alexandru Baisanu.Deputatul independent Remus Borza a anuntat, pe 9 octombrie 2019, constituirea unui nou grup parlamentar, Forta Nationala.Deputatul Gratiela Gavrilescu, exclusa din ALDE pentru ca a acceptat sa fie propusa in Guvern dupa ce partidul lui Calin Popescu Tariceanu a decis iesirea de la guvernare, a anuntat ca se va alatura formatiunii "Forta Nationala".Dupa sase luni, situatia politica s-a schimbat. Rand pe rand, cei patru alesi au parasit partidul, care continua sa incaseze subventie datorita lor. Forta Nationala a ramas in prezent cu zero parlamentari, iar traseistii s-au inscris in PPUSL (partidul lui Dan Voiculescu ).Ultimul care a plecat din Forta Nationala este deputatul Marian Cucsa, care s-a inscris ulterior in Partidul Republican din Romania."Am fost patru parlamentari si toti am plecat din acest partid. E culmea si o situatie ironica pentru ca un partid care nu are parlamentari incaseaza subventie de la stat. E o lege deficitara si trebuie modificata de urgenta, nu e normal sa se intample asa. Asta e realitatea si e de neinteles. E absurd ca un partid care nu are parlamentari sa ia finantare de la stat ca si cum ar avea. E stupid, dar asta e legea data de guvern", a declarat Marian Cucsa dupa ce a parasit Forta Nationala.Deputatul nu stie cum au fost cheltuiti banii, dar banuieste ca pentru functionarea sediilor. El subliniaza ca partidul care primeste bani de la buget nu are sedinte in mod constant si ca in sase luni "nu a existat nici macar o sedinta", conform Radio Europa Libera. Partidul Forta Nationala este o entitate politica atat de obscura incat nici macar cei care l-au reprezentat in Parlament nu stiu sa spuna prea multe lucruri despre el: unde este sediul, cati membri are, care este programul politic sau cati romani sunt de partea Fortei, noteaza recorder.ro Desi datele de la Tribunal arata ca partidul functioneaza undeva, la etajul doi al unui bloc din cartierul Pantelimon, Gratiela Gavrilescu a sustinut ca s-ar fi instalat intr-un sediu din centrul Capitalei. In schimb, Melescanu a declarat ca va inchiria un spatiu pentru a oferi partidului vizibilitate mai mare."Pai, sa vedem, nu stiu. Intr-un spatiu decent in care sa se poata aduna cei care doresc sa se inscrie, cei care doresc sa schimbe opinii, idei, pentru sedinte. Un spatiu normal", a spus Melescanu, conform recorder.roIntrebat despre cati membri erau la acel moment in partid, Melescanu a raspuns: "N-am cum sa vorbesc despre asa ceva. Daca nu stiu, n-are rost sa vorbesc prostii."Legea privind modul de acordare a subventiei a fost modificata prin Bugetul de stat, iar principalul beneficiar al noii legi este Pro Romania. Astfel, Executivul a acceptat un amendament depus de Pro Romania la Legea Bugetului, care stabileste ca subventia pe care o primesc partidele politice se calculeaza in functie de numarul de parlamentari, nu in functie de rezultatul de la alegeri.Asta inseamna ca orice partid cu membri in Parlament are dreptul sa primeasca bani de la stat, chiar daca nu au participat la alegeri. Este cazul Pro Romania, care n-a participat la parlamentarele din 2016, infiintandu-se ulterior, dar a atras senatori si deputati de la alte partide. Gratie modificarii acceptate de Guvernul Orban, Pro Romania ar urma sa incaseze, anul acesta, 8 milioane de lei de la bugetul de stat.Presedintele Autoritatii Electorale Permanente a precizat ca institutia pe care o conduce trebuie sa respecte legea si sa acorde subventia pentru Forta Nationala, chiar daca partidul nu mai are parlamentari."La momentul acesta functionam cu subventia pentru partide, raportata la 1 ianuarie 2020. Aceeasi incadrare va fi pana la finalul anului. Asa cum aratau lucrurile la inceputul anului, Forta Nationala avea parlamentari", a afirmat Constantin Mituletu, presedintele Autoritatii Electorale Permanente, pentru Ziare.com.Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a virat, in prima decada a lunii august 44.814,99 lei la Partidul Forta Nationala. In luna septembrie, partidul a incasat 424.064,26 lei, potrivit comunicatului AEP, iar in prima decada a lunii octombrie, Partidul Forta Nationala a primit suma de 171.229 lei.Mai multi deputati sunt acuzati de fostii colegi din Partidul Forta Nationala ca ar fi cheltuit in interes personal anumite sume de bani din subventiile acordate de stat pentru campania electorala. In acest sens, a fost formulata o plangere penala. Totul a fost facut public de Mircea Gainusa, secretarul general al Partidului Forta Nationala."Urmare a auditului efectuat, asupra exercitiului financiar al partidului, conducerea Forta Nationala a formulat plangeri penale impotriva numitilor Gavrilescu Leocadia Gratiela, Baisanu Stefan Alexandru si Cucsa Marian, care in calitatile pe care le-au detinut in partid au folosit fondurile publice virate de Autoritatea Electorala Permanenta in contul subventie al partidului, cu incalcarea prevederilor Legeii nr. 334/2006 din 17 iulie 2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata.Susnumitii au dispus de bunurile si creditul partidului in interes exclusiv personal, actionand prin intermediul unor societati comerciale apartinand finilor sau afinilor, inclusiv prin societati fantoma (radiate din evidenta Registrului Comertului), fara documente comerciale intocmite conform prevederilor legale in vigoare", se mentioneaza in comunicatul de presa al celor de la Forta Nationala.Contactat telefonic de Monitorul de Suceava, deputatul Alexandru Baisanu a negat toate acuzatiile si spune ca totul s-a facut transparent. Mai mult, parlamentarul sucevean afirma ca tocmai cei care il acuza azi au facut platile pe care le invoca in plangerea penala."Fac politica de 20 de ani si este prima plangere penala pe care o am. Am aflat din presa de declaratia domnului Gainusa, insa vreau sa spun ca din partea autoritatilor statului nu am primit nici un document oficial. Pe de alta parte, consider ca este un atac mincinos, nefondat, menit sa-mi denigreze imaginea in aceasta campanie electorala. Toti banii care au fost cheltuiti pentru promovare electorala au fost cheltuiti conform legislatiei in vigoare in baza unor contracte cu tertii, contracte care au fost onorate. In acelasi timp, vreau sa mentionez ca plata acestor contracte, de la inceputul anului 2020, a fost facuta tocmai de cei care fac azi plangerea penala. Contractele au fost in perioada ianuarie - martie 2020 motiv pentru care ma intreb de ce toate acestea au aparut abia acum? Si de ce s-au facut si platile? Ma vad nevoit sa ma apar azi si sa-mi dovedesc nevinovatia, iar mai apoi sa ma indrept impotriva celor care mi-au facut aceasta plangere penala. Observ in ultima perioada, acum la inceputul campaniei electorale, ca au aparut atacuri concertate pe aceeasi tema, respectiv banii folositi pentru promovarea electorala, ceea ce imi da de inteles ca se doreste eliminarea mea din viata publica", a aratat Alexandru Baisanu.