Teodor Meleșcanu a mărturisit că, în calitate de șef al SIE, l-a atenționat pe Victor Ponta că nu poate deveni președinte al României: „I-am spus foarte clar și deschis că nu poate fi ales”

Fostul șef al Serviciului de Informații Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, duminică seară, la Kanal D, că în calitate de șef al serviciului secret extern avea informații conform cărora Victor Ponta urma să piardă alegerile prezidențiale din 2014 și că l-a sfătuit pe acesta că ”nu e bine” să candideze pentru că ”nu poate câștiga”, arată G4Media.

Întrebat în timpul emisiunii dacă s-a folosit de șefia SIE ca să ”îi șteargă urmele” lui Victor Ponta, pe care fostul președinte Traian Băsescu l-a acuzat că e ofițer acoperit SIE, Teodor Meleșcanu a spus, printre altele, că descoperirea unui ofițer de informații este faptă penală și că i-a scris trei scrisori lui Băsescu pentru a-i explica acest lucru.

„Potrivit legii, descoperirea unui ofițer de informații este faptă penală. I-am făcut lui Traian Băsescu o scrisoare în care i-am prezentat toate prevederile legale. Cei acoperiți nu-i știe nimeni, decât o persoane care i-au luat în primire. Altfel ar fi o mascaradă cu ceea ce înseamnă agenții acoperiți. Dânsul mi-a răspuns, am mai trimit o a doua scrisoare cu elementele astea despre modul de funcționare a serviciului, a mai cerut încă o dată, deci scrisoarea a treia, trei scrisori am trimis, ultima dată am fost personal cu ea și i-am zis că dacă sunt probleme demisia e pe masă”, a spue Meleșcanu.

Atunci când a fost întrebat dacă relația de prietenie cu Ilie Sârbu l-a determinat pe Meleșcanu să fie apropiat de Victor Ponta (ginerele lui Ilie Sârbu, n.red.) sau ”a avut ordin din partea structurii de informații să îl protejeze pe Ponta”, fostul șef al SIE a mărturisit o discuție avută cu Victor Ponta și cu socrul său, la Vila Lac I.

„Victor Ponta era în campania electorală atunci. Dacă unii zic că a fost (n.r. ofițer SIE), habar n-am, nu ține de directorul SIE. Asta nu înseamnă că nu există legături cu domnul Sârbu, am fost colegi în Parlament dar niciodată prieteni. Eu personal am avut o discuție cu Victor Ponta și socrul său la Vila Lac 1 și i-am spus foarte clar și deschis că nu poate fi ales și nu poate câștiga alegerile pentru că lucrurile stau altfel.

Era un punct de vedere ca rezultat al informațiilor din toate părțile. În calitate de șef SIE știam că nu va câștiga și i-am zis. A zis că bine, vom merge înainte. I-am zis că nu e bine să candideze pentru că nu va câștiga. Sunt informațiile mele, nu sunt pentru televizor”, a mai declarat Teodor Meleșcanu.

Potrivit legii, personalul Serviciului de Informaţii Externe nu poate să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora.

Ads