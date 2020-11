Teodor Melescanu, senatorul in varsta de 79 de ani, a anuntat ca nu mai candideaza pentru inca un mandat. "La varsta mea poti ajunge presedinte de tara"

Politician din 1992

"12 ani, 4380 zile, 350040 ore, 62208000 clipe, atat am petrecut ca reprezentant al poporului in Parlamentul Romaniei. Daca doar zece procente din acest timp (si va asigur ca au fost mult mai multe), au fost remarcabile, ma pot simti cel mai realizat si binecuvantat om; si chiar asa ma simt.Am participat la elaborarea, amendarea si votarea a sute de legi, care astazi sunt coloana juridica a democratiei romanesti. Niciodata nu m-am considerat un politician, ci un diplomat de cariera in slujba Romaniei si a romanilor.Tara, poporul meu, mi-au oferit mult si sunt mandru ca am putut sa dau inapoi o parte.In orice functie am fost, la orice dezbatere am participat, am avut un singur obiectiv:binele poporului meu. Niciodata nu am fost in slujba politicienilor momentului. Desi puterile ma tin multumita Lui Dumnezeu si vad ca in democratii consolidate, la varsta mea poti ajunge presedinte de tara, am hotarat sa nu mai candidez pentru un nou mandat de parlamentar.Las locul tinerilor, sa-si dovedeasca devotamentul pentru Romania prin munca lor in Parlament. Sunt convins ca vor face o treaba buna. Eu imi voi continua activitatea didactica, academica si voi ramane, atata vreme cat traiesc, un diplomat in slujba Romaniei", a scris Melescanu pe Facebook.Melescanu a fost ministru de externe in perioada 1992-1996 in guvernul Vacaroiu din partea FDSN, din nou ministru de externe din 10 noiembrie 2014 pana in 18 noiembrie 2014, in guvernul Ponta.In perioada aprilie 2007-decembrie 2008 a fost ministru al apararii nationale in Guvernul Tariceanu ( PNL ).A fost senator de Prahova, ales in colegiul al treilea al acestei circumscriptii, pe listele Partidul National Liberal. Membru al senatului in legislatura 1996-2000, a fost ales atunci pe listele PDSR, iar in 2004 a fost ales pe listele Aliantei DA.In 27 februarie 2012 presedintele Traian Basescu l-a desemnat pe Teodor Melescanu drept director al Serviciului de Informatii Externe. A fost validat in functie de Parlamentul Romaniei in data de 28 februarie 2012. Pe 22 septembrie 2014 a demisionat din functie si si-a depus candidatura pentru alegerile prezidentiale din 2014.