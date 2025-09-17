Theodor Paleologu, critică excesele americane, după asasinarea lui Charlie Kirk. "Nu e de mirare că fiecare curent fanatic își are martirii lui și încearcă să impună ritualurile proprii"

Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, spune că, deși a predat în universități de prestigiu din SUA și Germania și a cunoscut profesori remarcabili, rămâne critic față de excesele culturale americane, mai ales de mișcările mobilizate de adepții lui Donald Trump.

"Am locuit trei ani în Statele Unite. Am lucrat la universități precum Boston College, Harvard, Notre și Deep Springs. În Germania, tot într-o universitate americană am predat: Bard College Berlin. Am cunoscut profesori remarcabili precum Harvey Mansfield, Stanley Rosen, Christopher Bruell sau Nathan Tarcov.

Tocmai pentru că m-am adăpat de la ce are mai bun America, sunt reticent față de toate tîmpeniile susținute acolo și exportate în lume cu zel mesianic: political correctness și wokeism, dar și cele de sens contrar, răscolite și mobilizate de adepții lui Trump. Într-o țară în care poliția acționează expeditiv și în care armele de foc pot fi cumpărate de oricine, nu e de mirare că fiecare curent fanatic își are martirii lui și încearcă să impună ritualurile proprii de loialitate. Dar, cu scuzele de rigoare, nu am de gând să îmi sacrific rațiunea pe altarul acestor pseudo-religii", a scris Paleologu.

Recent, într-o altă postare, Paleologu a afirmat că nu era cazul unui moment de reculegere în Parlamentul României pentru Charlie Kirk.

"Asasinarea lui Charlie Kirk este o crimă oribilă. Dar nu cred că este potrivit și demn ca pentru toate crimele oribile din Statele Unite să se țină momente de reculegere în Parlamentul României. Pentru George Floyd nu s-a ținut și nici nu consider că era cazul. Și, mai cu seamă, de ce nu s-a ținut un moment de reculegere pentru cei doi aleși democrați din Minnesota, Melissa Hortman și John Hoffman, împușcați în luna iunie? Pentru că nu erau zeloți trumpiști?

Iar modul în care se agață AUR de acest tragic eveniment, transformându-l pe Kirk în martir al adevărului și erou al libertății, este pur și simplu indecent. Păi, de unde vin violențele și apelurile la violență în spațiul public românesc? Nu dinspre nebuloasa extremistă AUR-SOS-POT?", arată Paleologu.

