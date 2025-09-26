Fiica lui Meme Stoica a devenit prezentatoare. Unde poate fi văzută Teodora

Autor: Teodor Serban
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 15:53
Fiica lui Meme Stoica a devenit prezentatoare. Unde poate fi văzută Teodora
Mihai Stoica și Teodora FOTO Instagram

Teodora Stoica (31 de ani), fiica lui Mihai Stoica, manager la FCSB, va prezenta o emisiune la Prima Sport, televiziunea unde tatăl ei este analist sportiv.

”Star Pet” este numele emisiunii prezentate de Teodora Stoica, iar invitați vor fi sportivi români care dețin animale de companie.

Primul invitat a fost chiar un fotbalist de la FCSB, fundașul Valentin Crețu, alături de soție și de cele două fiice. Fotbalistul a descris viața sa alături de animalul de companie al familiei, un cățeluș chihuahua, Charlie.

„O zi cu Charlie este plină de energie, de viaţă. E foarte energic. Noi am mai avut un căţeluş dar a murit, din păcate. Am zis că nu o sa mai luăm niciodată niciun căţeluş, dar a trecut vremea, au venit şi fetele şi am zis că e nevoie de un animal în casa noastră”, a declarat Valentin Crețu, conform Gsp.ro.

În trecut, Teodora Stoica a fost implicată și în administrarea clubului condus de Gigi Becali.

”Eu mă ocup de partea lor de social media. Să nu mă înjurați, vă rog! Oricum primesc foarte multe mesaje urâte. Nu prea știu oamenii că eu mă ocup de social media, am evitat să spun. Nu sunt singura care se ocupă”, a declarat Teodora Stoica în urmă cu 2 ani.

