Teodora Stoica, despre tatăl ei, Mihai Stoica: "A avut trei depresii, lua calmante". Cum l-a schimbat închisoarea pe Meme

Teodora Stoica a povestit despre situația crâncenă prin care a trecut, fiind diagnosticată cu o boală gravă, cancer.

Teodora Stoica, fiica lui Mihai Stoica, a vorbit în podcastul lui Cătălin Măruță despre cum a învins cancerul și despre relația pe care o are cu părinții ei, care au divorțat în urmă cu 10 ani.

"Mi-a fost frică să vorbesc despre asta, pentru că nu îmi place să dau putere unei boli. Făceam masaj, cu maseurul de la Steaua, Cocolino, și mi-a spus: Ai un nodul la gât, știai? Și am fost la puncție, mi-a luat lichid, am primit mailul și am sărbătorit, că era benign. Am zis, mamă, perfect, am rezolvat și problema asta. Dar el tot creștea și am fost la Parhon.

Mă operez, a trebuit să fie tiroidectomie totală (eliminarea unei părți sau a întregii glande tiroide), că era malign, că aveam metastaze la plămâni și la coloană, la os. Nu plâng… Eu nici n-am știut de metastazele la os, am aflat după mult timp.

După operație trebuie să faci un tratament cu iod radioactiv. Trebuie să iei o pastilă și să stai patru zile în spital. Singur. Dar eu aveam o mare frică de singurătate și după operație, când ești vai de capul tău, nu vrei să stai singur. Am făcut de două ori tratamentul cu iod, dar se vorbea atunci că trebuie să-l fac de 6-7 ori, dar am scăpat cu două terapii", a povestit Teodora Stoica.

După ce a scăpat de cancer, Teodora a făcut mult sport și a alergat la competiții dficile..

Fiica managerului de la FCSB a vorbit și despre tatăl ei și problemele mentale pe care le-a avut. Paradoxal, Mihai Stoica a scăpat de aceste probleme chiar în închisoare.

"Părinții mei au divorțat în 2013. N-a fost chiar atât de dificil pentru că eu am gândit-o așa: Dacă ceva nu merge, de ce nu schimbi.

Eu sunt la fel de bună prietenă cu amândoi. Ei sunt OK în continuare.

Aveam 17 ani, trebuia să plec la facultate. Dar nu am plecat direct, mi-am luat un an pauză, pentru că a fost problema cu închisoare.

A fost un șoc mare. Am văzut la televizor și m-am dus direct acasă. Își făcea bagajul, el foarte puternic. El nu a căzut o secundă, nici când și-a făcut bagajul, nici acolo.

Cel mai greu a fost la final, așteptarea. Și el a avut probleme cu depresiile, a avut trei depresii, lua calmante și acolo (n.r. - la închisoare) a scăpat de problemele astea. A făcut sport intens, mi se pare că a și câștigat un campionat la fotbal.

Îl vizitam, dar prin geam am plâns non-stop".