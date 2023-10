Fiica lui Meme Stoica și regizorul momentului și-au spus adio

Teodora Stoica, fiica lui Meme Stoica, și Matei Dima, cel mai în vogă regizor din România, au ajuns la finalul relației, după nici două luni.

Cel poreclit BRomania, care a regizat pelicula Teambuilding, a dezvăluit că nu este pregătit pentru o relație în momentul de față, asta deoarece are mai multe proiecte în viitorul apropiat și preferă să își concentreze atenția în acea direcție.

"Acum nu mai vreau să mă însor. M-am răzgândit. Am avut perioada asta în care m-am întors de la film, pentru rolul ăsta am ajuns să am 120 de kilograme, am mai multe probleme cu faptul că mă dedic prea mult muncii mele, am mai făcut un film între timp, cu Eva Măruță, adică eu nu prea am avut timp să mă gândesc și să am grijă de mine.

Ăsta e proiectul meu pentru 2024 și cred că de abia de atunci o să fiu available. Pentru că mi-am dat seama că, în orice relație în care intru, eu vin cu niște probleme și nu dau o șansă bună. Mai întâi trebuie să mi le rezolv și după…

(Crezi că nu primești înțelegere și răbdare din partea femeilor?) Am grijă, dacă întâlnesc pe cineva, să înțeleagă treaba asta. Și, de obiecei, nu se concretizează în ceva prea serios pentru că, și eu, și ea, ne dăm seama foarte repede că nu o să meargă dacă e genul de persoană care îmi cere mai mult decât pot să îi ofer în perioada asta.

Nu, eu nu cred în aventuri de o noapte, că de obicei prima noapte e cel mai mare eșec. E foarte greu, pentru că și eu sunt un tip timid. Cred că ai nevoie de prima seară ca să te cunoști mai bine”, a declarat BRomania, pentru Cancan.ro.

Ads