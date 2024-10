ÎPS Teodosie îi sfătuiește pe oameni să nu asculte sfatul medicilor și să aibă ”mai multă credință în Dumnezeu”: ”Nu au pregătire duhovnicească”

ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, i-a sfătuit pe cei cărora medicii le-au recomandat să nu țină post din cauza afecțiunilor de care suferă să nu asculte sfatul, argumentând că mâncarea dulce „are toxine” și îngreunează.

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie a comentat la Radio Dobrogea, decizia medicilor privind interdicția de a ține post în cazul unor pacienți cu probleme de sănătate.

„Nu vă luați după medic în cele sufletești! Medicul, în general, îndeamnă să mănânci consistent, că nu are o pregătire duhovnicească. Dacă vi se pare jertfa mică doar cu postul, acum cereți o dezlegare exagerat de mare. (...) Nici vorbă. Nu mâncarea de dulce vă face sănătoasă, ceea ce vă îngreunează. Are toxine și vă face mai rău. (...) Țineți rânduiala. Nu cereți dezlegare, că nu are voie duhovnicul să calce rânduielile. Astea sunt rânduieli comune tuturor creștinilor și mai multă rugăciune, mai multă credință în Dumnezeu și va fi mai bine”, a spus Arhiepiscopul Tomisului.

ÎPS Teodosie a mai avut declarații controversate. Tot în calitate de invitat la aceeași emisiune, în urmă cu ceva timp, ÎPS Teodosie afirma că în cazul adulților bolile psihice sunt "slăbiciuni", iar în cazul copiilor, acestea ar fi cauzate de păcatele părinților și pot fi vindecate prin rugăciune. El susținea că mulți bolnavi care s-au rugat cu „hotărâre, jertfă și dragoste” au primit un ajutor mai semnificativ prin rugăciune decât cel oferit de medicamentele pentru aceste afecțiuni.

