Premierul Nicolae Ciucă a semnat decretul de numire a lui Teodosie Marinov în funcția de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Decretul a apărut în Monitorul Oficial în data de 1 februarie, în aceeași zi în care prim-ministrul a semnat actul de revocare din funcție a Adrianei Atena Groza, o specialistă în biosferă propusă și susținută în funcție de USR, în perioada guvernului de coaliție cu PNL și UDMR.

Teodosie Marinov are 51 de ani şi apare în CV drept licenţiat al Facultăţii de Sociologie – Psihologie Bucureşti, cu master în Sociologia Familiei.

Noul guvernator al Deltei era, până la data numirii, șef al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Tulcea, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Tulcea condusă de Horia Teodorescu (PSD).

În 2019, a fost numit subprefect al județului Tulcea de guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă. Marinov a fost interimar, pentru o scurtă perioadă, la șefia Prefecturii Tulcea.

Teodosie Marinov apare într-o organizație care ar fi controlată de persoane cu un trecut dubios, cu conexiuni în servicii de securitate, organizații masonice și partide politice, scrie Newsweek.ro. Mai precis, e vorba despre „Fundația Culturală Delta”.

Teodosie Marinov, noul guvernator al Deltei, s-a remarcat în cariera politică drept un soldat disciplinat al PSD

Președintele USR Dacian Cioloș a postat pe Facebook un comentariu acid referitor la demiterea Atenei Groza și numirea politrucului Teodosie Marinov.

"Dacă ești ascultător și slujești mâna care te trage de sfori, poți să fii orice, chiar și guvernator. E important doar să faci parte dintr-o gașcă, să fii cu ai tăi, cei care te pun în funcții și te salvează de câte ori ai nevoie, tu doar asculți și livrezi pentru șmecherii de la partid.

Ceea ce pentru un om normal pare deplorabil și rușinos pentru noua clasă de politruci înseamnă devenire și reușită. Nu e vorba despre servitute și umilință decât în fața șefului tău, pentru că în rest te ajungi și devii „șef pe plantație”.

Așa că, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vi-l prezint pe noul guvernator al Deltei, care vine de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea.

Ce-l recomandă? E de la PSD și e numit de premierul PNL și asta e suficient.

Spre deosebire de ei, cât USR a fost în Guvern, noi am ales ca pentru postul de guvernator al Deltei să facem un proces mai complicat și transparent, contrar tuturor obiceiurilor locului. Am făcut o selecție cu o firmă de recrutare specializată, un apel public de CV-uri care a durat două luni și am implicat în proiect toate organizațiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate Delta Dunării.

Nu ne-a obligat nimeni, se putea numi și atunci un politruc luat din subordinea unui baron local pe care îl aruncam direct în poziția de guvernator. Însă am ales un proces care avea ca rol recredibilizarea administrației publice și am numit-o în acest mod pe Atena Groza, un om cu 20 de ani de experiență în conservarea biodiversității, dezvoltare durabilă și managementul ariilor protejate", arată Dacian Cioloș, în comentariul de pe Facebook.