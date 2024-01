Reacția lui Vasile Bănescu după ce a fost dat în judecată de Teodosie: „Un caz fără precedent în istoria BOR”

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu a reacționat după anunțul avocatei lui ÎPS Teodosie privind acționarea în judecată a purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române.

Potrivit replicaonline.ro Bănescu a spus că avea ”obligația profesională” să răspundă la întrebări. „Poziționările mele publice au fost permanent provocate și solicitate firesc de presa în fața căreia am datoria să răspund. Personal, am fost calomniat grav în mod public de cineva care a emis minciuni pure la adresa mea și a familiei. Am ales, însă, tăcerea bunului-simț, nu calea conflictuală, inclusiv juridică, la care aș fi avut pe deplin dreptul”, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Vasile Bănescu a precizat pentru sursa citată că ÎPS Teodosie este un caz unic în istoria Bisericii Ortodoxe Române.

„A recunoaște că este vorba despre un caz fără precedent în istoria BOR care frapează și mâhnește, care, desigur, nu creează amorală indiferență sau masochistă bucurie, nu poate constitui, în limitele rațiunii obiective exprimată juridic, o încălcare a prezumției de nevinovăție care se acordă, desigur, oricărui inculpat. Firește că în contextul cazului care afectează acum imaginea Bisericii, m-am referit exact la conținutul acestuia, apărut într-o filmare devenită publică. Consider că nu e bine să ignorăm realitatea, ci să ne adecvăm onest la ea. O realitate pe care, așa cum am subliniat de mai multe ori în interviu, o vor descifra total doar autoritățile judiciare care se ocupă de caz”, a mai spus Vasile Bănescu.

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, l-a dat în judecată pe Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române (BOR).

Irina Luminița Stanciu, avocata lui Teodosie, îl acuză pe Bănescu că nu a respectat principiului prezumției de nevinovăție și solicită cercetarea disciplinară a acestuia în cadrul BOR.