Pe cine dau vina nevaccinații pentru războiul din Ucraina. "Este o identitate transnațională a celor care resping faptele" SONDAJ

Un sondaj de opinie complex efectuat de sociologi ai Universității din Viena arată că cei care nu au fost vaccinați consideră SUA mai răspunzătoare pentru războiul din Ucraina decât Rusia. Neîncrederea acestui grup față de stat și mass-media este profundă.

Cercetarea sociologică a vizat cetățenii din Austria, iar coordonatorii concluzionează că coronascepticii și cei care acuză NATO și SUA de agresiunea rusă din Ucraina au o trăsătură comună: o politică de identitate transnațională unită în respingerea faptelor, arată o analiză a publicației austriece Profil.

Unul dintre coordonatorii sondajului, Jakob-Moritz Eberl, a evaluat răspunsurile privitoare la vinovăția declanșării invaziei Ucraina în funcție de statusul privitor la vaccinare al respondenților.

De la începutul pandemiei, 1.500 de persoane din Austria au fost intervievate în mod regulat cu privire la disponibilitatea lor de a fi vaccinate și atitudinea lor față de testare și măști obligatorii. În ultimul val de sondaje, cercetătorii de la Universitatea din Viena au vrut să afle și pe cine învinovățesc oamenii din Austria pentru războiul din Ucraina.

Rusia, Ucraina, UE, NATO și SUA au fost cele cinci răspunsuri posibile. Participanții au putut bifa variante multiple. Rezultatul este clar, din perspectiva lui Eberl: marea majoritate a oamenilor care au fost imunizați împotriva coronavirusului cel puțin o dată sau de mai multe ori dau vina pe Rusia pentru războiul din Ucraina (88%). În schimb, majoritatea

dintre cei nevaccinați (66%) acuză SUA de declanșarea războiului.

În același timp, 62% dintre nevaccinați adaugă NATO și Rusia ca fiind co-responsabile pentru război.

Sinteza rezultatelor sondajului de opinie realizat de Universitatea din Viena FOTO Twitter/ Tadeusz Giczan

Eberl explică astfel: „Narațiunile teoriei conspirației despre Corona și războiul din Ucraina sunt similare. Întotdeauna este vorba despre faptul că există anumite elite care te mint. Elementul de bază al tuturor teoriilor conspirației este antielitismul.”

Sondajele anterioare au arătat că mulți oameni nevaccinați cred în teoriile conspirației. Acest lucru are consecințe spune Eberl: „A crede într-o teorie a conspirației este cel mai bun indicator că vei crede și în alte teorii ale conspirației”.

