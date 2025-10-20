Teoriile conspiraționiste care circulă pe rețelele sociale după explozia blocului din Rahova. De la asasinate la comandă la scenarii de fraudă

Autor: Daniel Groza
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 10:52
718 citiri
Teoriile conspiraționiste care circulă pe rețelele sociale după explozia blocului din Rahova. De la asasinate la comandă la scenarii de fraudă
Teoriile conspiraționiste circul pe rețelele sociale Facebook/Asociația Colectiv GTG 3010

În urma tragediei din Rahova, propagarea informațiilor neverificate a transformat un incident real într-un val de teorii conspiraționiste. Platformele online s-au umplut de speculații, de la bombe imaginare la povești despre presupuse ținte ale atacului, deturnând atenția de la datele confirmate de anchetatori și de la măsurile reale de intervenție. Autoritățile atrag atenția asupra pericolului dezinformării și recomandă verificarea surselor înainte de a distribui informații.

Rețelele sociale au fost acaparate de narațiuni false care au transformat o anchetă despre o posibilă acumulare de gaze într-un scenariu de film, cu „bombe C-4”, un presupus „dublu asasinat” și povești despre „uciderea fiului unui general din CSAT”, despre care s-a spus că s-ar fi opus anulării alegerilor prezidențiale. Postări fără surse, dar intens distribuite, au alimentat suspiciunea publică și au deturnat atenția de la faptele reale, arată Digi 24.ro.

Dublu asasinat la comandă

Printre primele care au circulat s-a numărat teoria potrivit căreia explozia ar fi fost provocată intenționat, „pentru că într-un apartament locuia o avocată implicată în dosare importante”. Internauți au susținut, fără dovezi, că în bloc ar fi fost plantată „o bombă C-4”.

Anchetatorii nu au confirmat nicio urmă de explozibil militar, iar datele de până acum indică o acumulare de gaze drept cauză probabilă a deflagrației. E adevărat că una dintre victimele exploziei este o avocată cu peste 25 de ani de experiență, care își desfășura activitatea profesională în apartamentul său de la etajul 5, complet distrus de suflul exploziei.

De aici a pornit și teoria că femeia ar fi fost „ținta” unui atac, din cauza unor „dosare sensibile”.

O altă teorie virală a susținut că printre victime s-ar fi aflat „fiul unui general din CSAT”, care s-a opus anulării alegerilor.

„Faptul că și avocata din cazul Colectiv, și fiul generalului Ionescu, singurul din CSAT care s-a opus anulării alegerilor, au murit în această explozie, chiar nu vă dă cu virgulă?”, scria un utilizator pe Facebook, insinuând un „plan de eliminare” a celor două persoane.

Cronologiile oficiale publicate ulterior de autorități au infirmat existența vreunei rude de general printre victime.

Narațiuni false despre donații și fonduri publice

Pe rețelele sociale a mai circulat și o altă teorie, potrivit căreia primarul ar fi deschis conturi de donații pentru sinistrați, dar banii ar fi ajuns „în buzunarul lui”. Alte postări au asociat presupusele fonduri cu ajutoarele oferite refugiaților ucraineni sau Republicii Moldova.

Nicio instituție nu a confirmat existența vreunei fraude, iar campaniile de sprijin pentru victimele exploziei au fost derulate transparent de ONG-uri și autoritățile locale, sub coordonarea Primăriei Sectorului 5.

„Trăim într-o lume în care realul și falsul se pot confunda ușor. Protejați-vă de dezinformare: verificați sursa, fiți atenți la detalii care nu par naturale și urmăriți canalele oficiale pentru informații sigure. Înainte să distribuiți, gândiți-vă dacă răspândiți adevărul sau o iluzie”, transmit autoritățile.

