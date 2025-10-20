Teoriile conspiraționiste care circulă pe rețelele sociale după explozia blocului din Rahova. De la asasinate la comandă la scenarii de fraudă

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 10:52
718 citiri
Teoriile conspiraționiste circul pe rețelele sociale Facebook/Asociația Colectiv GTG 3010
În urma tragediei din Rahova, propagarea informațiilor neverificate a transformat un incident real într-un val de teorii conspiraționiste. Platformele online s-au umplut de speculații, de la bombe imaginare la povești despre presupuse ținte ale atacului, deturnând atenția de la datele confirmate de anchetatori și de la măsurile reale de intervenție. Autoritățile atrag atenția asupra pericolului dezinformării și recomandă verificarea surselor înainte de a distribui informații.
Rețelele sociale au fost acaparate de narațiuni false care au transformat o anchetă despre o posibilă acumulare de gaze într-un scenariu de film, cu „bombe C-4”, un presupus „dublu asasinat” și povești despre „uciderea fiului unui general din CSAT”, despre care s-a spus că s-ar fi opus anulării alegerilor prezidențiale. Postări fără surse, dar intens distribuite, au alimentat suspiciunea publică și au deturnat atenția de la faptele reale, arată Digi 24.ro.
Dublu asasinat la comandă
Printre primele care au circulat s-a numărat teoria potrivit căreia explozia ar fi fost provocată intenționat, „pentru că într-un apartament locuia o avocată implicată în dosare importante”. Internauți au susținut, fără dovezi, că în bloc ar fi fost plantată „o bombă C-4”.
Anchetatorii nu au confirmat nicio urmă de explozibil militar, iar datele de până acum indică o acumulare de gaze drept cauză probabilă a deflagrației. E adevărat că una dintre victimele exploziei este o avocată cu peste 25 de ani de experiență, care își desfășura activitatea profesională în apartamentul său de la etajul 5, complet distrus de suflul exploziei.
De aici a pornit și teoria că femeia ar fi fost „ținta” unui atac, din cauza unor „dosare sensibile”.
O altă teorie virală a susținut că printre victime s-ar fi aflat „fiul unui general din CSAT”, care s-a opus anulării alegerilor.
„Faptul că și avocata din cazul Colectiv, și fiul generalului Ionescu, singurul din CSAT care s-a opus anulării alegerilor, au murit în această explozie, chiar nu vă dă cu virgulă?”, scria un utilizator pe Facebook, insinuând un „plan de eliminare” a celor două persoane.
Cronologiile oficiale publicate ulterior de autorități au infirmat existența vreunei rude de general printre victime.
Narațiuni false despre donații și fonduri publice
Pe rețelele sociale a mai circulat și o altă teorie, potrivit căreia primarul ar fi deschis conturi de donații pentru sinistrați, dar banii ar fi ajuns „în buzunarul lui”. Alte postări au asociat presupusele fonduri cu ajutoarele oferite refugiaților ucraineni sau Republicii Moldova.
Nicio instituție nu a confirmat existența vreunei fraude, iar campaniile de sprijin pentru victimele exploziei au fost derulate transparent de ONG-uri și autoritățile locale, sub coordonarea Primăriei Sectorului 5.
„Trăim într-o lume în care realul și falsul se pot confunda ușor. Protejați-vă de dezinformare: verificați sursa, fiți atenți la detalii care nu par naturale și urmăriți canalele oficiale pentru informații sigure. Înainte să distribuiți, gândiți-vă dacă răspândiți adevărul sau o iluzie”, transmit autoritățile.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
În urma tragediei din Rahova, propagarea informațiilor neverificate a transformat un incident real într-un val de teorii conspiraționiste. Platformele online s-au umplut de speculații, de la...
Distrigaz Sud Reţele anunţă luni, 20 octombrie, că reia etapizat alimentarea cu gaze naturale, întreruptă în urma exploziei din Calea Rahovei, Sectorul 5 al Capitalei, pentru peste o mie de...
Autoritățile au decis luni, 20 octombrie, să permită accesul controlat al locatarilor din blocul din Rahova care a fost distrus de explozia ce a provocat 3 morți și 15 răniți.
În bloc...
Starea răniților în urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei se ameliorează. Pacienții internați la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca sunt stabili și sub strictă supraveghere...
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea...
Noi informații dramatice au ieșit la suprafață, după explozia din blocul din cartierul Rahova. Printre victimele dezastrului se numără Mirela, o tânără în vârstă de 24 de ani, care se...
S-a aflat cine este, de fapt, supraviețuitorul blocat sub betoane, în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova. Operațiunea trupelor de intervenție a avut succes.
Vineri dimineața, 17...
George Simion, președintele AUR, a transmis un mesaj de pe Muntele Athos duminică, 19 octombrie, pe pagina sa de Facebook.
Simion spune că se roagă pentru victime și pentru România....
Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis, în ședința de sâmbătă, măsuri pentru punerea în siguranță a blocului din Sectorul 5 unde s-a produs vineri o...
Noi detalii ies la iveală despre explozia devastatoare din cartierul Rahova, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost grav rănite. Potrivit unei rude,...
Experţii convocaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care au mers la locul exploziei din Calea Rahovei, au trans mis că nu e justificată economic consolidarea clădirii...
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunţat că locatarii au trei modalităţi de relocare, fie să aleagă o chirie, un apartament puse la dispoziţie de ONG-uri sau apartamente ale...
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00, el arătând că a invitat şi locatarii scării unde s-a...
UPDATE 14:30
Pacientul în vârstă de 53 de ani internat la Spitalul Universitar de Urgență București în urma exploziei de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple...
Distrigaz Sud Rețele prelungește măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienților de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și...
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, a copilărit în zona afectată de explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova.
Înaintea derby-ului cu Dinamo de duminică, Costel Gâlcă s-a...
Clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, afectată vineri de o explozie produsă la un bloc din sectorul 5, trebuie pusă în siguranţă şi are nevoie de geamuri noi, afirmă...
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că săptămâna viitoare, împreună cu oficialii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, va discuta...