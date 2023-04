Cât de ușor iau țepe românii care vor să se îmbogățească: "Mi s-a garantat câștig de 700 euro, risc 0. Venitul nu este impozitat"

Metodele de înșelătorie clasice sau noi sunt făcute publice periodic de poliție sau de cei păgubiți. Cu toate astea, românii cad ușor în plasa infractorilor în continuare și nu își iau toate măsurile de precauție înainte de a semna un contract sau de a da o sumă de bani.

Cea mai ușoară metodă de a-i atrage pe oameni într-o capcană pare să fie cea care garantează câștigul garantat al unei sume importante de bani într-o perioadă scurtă, fără niciun efort.

"Mi-a arătat dovezi cât a câștigat"

Este cazul relatat pe Facebook de o femeie păgubită.

"Știu că o să fiu criticată, dar îmi asum!

Acum 2 luni de zile, m-a contactat o veche cunoștință, pentru a-mi propune o metodă de a face un venit rapid și sigur! La început nu i-am dat importantă, apoi mi-a arătat dovezi cât a câștigat și m-a băgat într-o grup unde toată lumea laudă "proiectul".

Mi s-a garantat câștig de 700 euro, risc 0.

Singura condiție era să donez 100 euro către un membru deja intrat în joc și să aduc 2 oameni, care să intre și ei în joc, iar dacă nu aduc mi s-a spus că voi fi ajutată să găsesc."

"Are zeci de mii de jucători"

"Proiectul se numește Gift Of Legacy, este foarte popular în România și pe Youtube, are zeci de mii de jucători și câțiva lideri puternici care îl promovează.

Pe scurt am intrat în joc am donat 100 euro către persoană din vârful jocului, numită legenda, am reușit să conving și 2 persoane, însă nu am ajuns în stadiul unde să îmi primesc banii pentru că pur și simplu jocul s-a blocat.

Suntem mai multe persoane în joc care trebuie să aducă noi persoane și apoi cele noi să aducă alte persoane și tot așa până urc la nivelul de legendă, unde primesc bani de la alți noi intrați."

"Venitul nu este impozitat"

"Deja suntem blocați de mult timp și nu avem nici o șansă să convingem alte persoane să intre și la rândul lor alte persoane.

Când am intrat în joc mi s-a garantat că este 100% iar venitul nu este impozitat pentru că scrie pe extrasul de cont donație sau cadou.

Pe lângă faptul că am pierdut 100 euro, am adus și încă două persoane care au pierdut 100 euro și sunt supărate pe mine pentru că le-am băgat în joc.

După ce am cerut explicații pe grup, de ce se garantează câștig, de ce se menționează că este risc 0, am fost blocată.

Aș putea să îi acționez în instanță pe cei care promovează această schemă piramidală, care ulterior am aflat că este ilegală?", a întrebat femeia pe grupul Sfaturi de la avocați.

"Risc 0 este doar atunci când plătești 0"

În comentarii, mulți se declară uluiți că astfel de scheme funcționează în continuare.

"Eu nu pot să înțeleg cum în 2023, unde există atâtea și atâtea posibilități de informare despre aceste jocuri piramidale, au fost mereu o grămadă și văd că sunt în continuare, încă mai sunt persoane care cad pradă acestor nenorociți! Risc 0 este doar atunci când plătești 0. Plus de asta când menționezi cadou, donație pe extrasul de cont nu se mai poate încadra la înșelăciune! Așa au scăpat mereu acești infractori din acest joc ilegal!"

"Pe vremea Caritasului profesorul de fizică ne-a desenat pe tablă schemă Ponzi și cum o să rămână proștii fără bani. Ne-a spus "mergeți acasă și rugați părinții să nu intre în schemă!", noi fiind la internat, departe de casă, până am ajuns acasă cu trenul s-a oprit și Caritas, banii duși au fost.

Ca să primești tu 700, mai trebuiau găsiți câteva mii de proști, dar cu bani. Cam greu."

"Pe cuvânt că eram absolut sigură că așa ceva nu mai poate prinde din nou la români."

"Se bazează pe visul românului de a se îmbogăți peste noapte"

"Clasicul joc piramidal care se bazează pe visul românului de a se îmbogăți peste noapte. Nu numai că este ilegal, dar nu are nici o șansă de câștig. Matematic este un șarpe care își mănâncă coada."

"Cum să te îmbogățești cu 100 de euro, cineva trebuie să piardă, oameni fără gândire, dă și o lumânare, să fie pomană!"

"Faceți reclamație la poliție. Dați o declarație în care spuneți numele persoanelor implicate și arătați dovada plății. Cu cât mai multe reclamații, cu atât mai bine. Pe viitor suflați și în iaurt."