"Nobelul american" pentru medicină, obținut de un român pentru o terapie inovatoare care a salvat viața a zeci de mii de pacienți din întreaga lume

Autor: Daniel Groza
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 10:31
2516 citiri
"Nobelul american" pentru medicină, obținut de un român pentru o terapie inovatoare care a salvat viața a zeci de mii de pacienți din întreaga lume
Paul Negulescu este laureat al Nobelului american FOTO Vertex

O terapie inovatoare pentru fibroza chistică, dezvoltată de echipa condusă de românul Paul Negulescu, îi aduce acestuia prestigiosul Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award 2025, recunoscut drept „Nobelul american” al cercetării biomedicale.

Paul Negulescu, Senior Vice President al companiei Vertex Pharmaceuticals, a fost desemnat câștigător al prestigiosului Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award 2025. Românul a fost premiat pentru contribuția sa decisivă la dezvoltarea unei terapii triple inovatoare pentru fibroza chistică – tratament care a schimbat radical viața pacienților afectați de această boală genetică gravă, scrie Vertex. ”Am adus pe piață cinci medicamente care au schimbat cursul fibrozei chistice”, arată Antena 3 CNN.

Românul împarte distincția cu Jesús (Tito) González, fost cercetător la Vertex, și Michael Welsh, profesor la Universitatea din Iowa. Echipa formată din cei trei cercetători a pus bazele primelor medicamente capabile să atace direct cauza bolii, nu doar simptomele acesteia. Printre acestea se află TRIKAFTA, o combinație de trei medicamente ce a salvat și prelungit viața a zeci de mii de pacienți din întreaga lume.

„Sunt onorat să reprezint o echipă uriașă, de peste o mie de oameni, care timp de două decenii a făcut posibil ceea ce odinioară părea imposibil. Am adus pe piață cinci medicamente care au schimbat cursul fibrozei chistice, iar acest premiu recunoaște efortul colectiv”, a declarat Paul Negulescu.

Fibroza chistică este o boală genetică rară și letală, care afectează plămânii, ficatul, pancreasul și alte organe, cauzând infecții respiratorii cronice și reducând dramatic speranța de viață. Până la apariția noilor terapii, vârsta medie de deces era de aproximativ 30 de ani.

Fondat în 1945, Premiul Lasker este cea mai înaltă distincție științifică din SUA, iar peste 100 dintre laureați au primit ulterior și Premiul Nobel. Tocmai de aceea, recunoașterea acordată lui Negulescu și colegilor săi este văzută ca o confirmare a unei descoperiri medicale istorice.

