"Folosește mașina de spălat vase de două ori" poate părea un sfat ciudat pentru sănătatea mintală, dar o postare virală dovedește că este, de fapt, foarte util.

Danielle Wunker, consilier profesionist, a postat pe Facebook o poveste cu impact asupra celor care se luptă cu dificultăți legate de sănătatea mintală.

Povestea a pornit de la un răspuns dat la întrebarea "Ți-a spus vreodată un terapeut ceva complet neașteptat?"

"Când am trecut prin unul dintre cele mai dificile momente din viața mea, din punct de vedere mental, erau zile în care nu puteam să mă ridic din pat. Nu aveam energie sau motivație și abia reușeam să mă descurc.

Făceam terapie o dată pe săptămână, iar în săptămâna respectivă nu aveam prea multe de "spus" la ședință. M-a întrebat cum a fost săptămâna mea și nu am avut nimic de spus.

"Cu ce te lupți?", a întrebat el.

"Nu știu, omule. Cu viața", am răspuns gesticulând.

Nemulțumit de răspunsul meu, el a spus: "Nu, ce anume te îngrijorează acum? Ce ți se pare copleșitor? Când te vei duce acasă după această ședință, de ce problemă te vei lovi?

Știam răspunsul, dar era atât de ridicol încât nu am vrut să îl spun. Am vrut să am ceva mai substanțial, ceva mai profund. Dar nu am avut.

Așa că i-am spus: "Sincer? Vasele. E o prostie, știu, dar cu cât mă uit mai mult la ele, cu atât mai mult nu pot să le spăl pentru că va trebui să le frec înainte de a le pune în mașina de spălat vase, pentru că mașina de spălat vase e nașpa, iar eu pur și simplu nu pot să stau și să frec vasele'.

M-am simțit ca o idioată chiar spunând asta.

Ce fel de femeie în toată firea se lasă distrusă de un teanc de vase? Există oameni acolo cu reale probleme, iar eu mă plâng la terapeut de vase?

Dar el a dat din cap în semn de înțelegere și apoi a spus:

"Folosește mașina de spălat vase de două ori".

Am început să-i explic că nu e recomandat să faci asta, dar m-a întrerupt.

"De ce naiba nu ai voie să faci asta? Dacă nu vrei să speli vasele și mașina ta de spălat nu e eficientă, pornește-o de două ori. Sau de trei ori, cine se uită?! Nu sunt reguli."

M-a uimit într-un mod pe care nu cred că îl pot exprima cum trebuie.

În acea zi, m-am dus acasă, mi-am aruncat vasele urât mirositoare la întâmplare în mașina de spălat vase și am pornit-o de trei ori.

Am avut senzația că am învins un dragon.

Câteva zile mai târziu, am împăturit rufele și le-am pus unde am putut.

Nu mai existau reguli arbitrare pe care trebuia să le urmez, iar asta mi-a dat libertatea de a face din nou progrese.

Acum că sunt într-o stare mai bună, clătesc vasele și le pun corespunzător în mașina de spălat vase. Sortez rufele.

Dar într-un moment în care viața era o luptă în loc de o binecuvântare, am învățat o lecție incredibil de importantă:

Nu există reguli.

Folosiți mașina de spălat vase de două ori.", a relatat femeia în răspunsul oferit la întrebare.

Oricine a fost într-o situație mentală sau emoțională în care chiar și cele mai elementare și banale sarcini par copleșitoare înțelege înțelepciunea din această lecție. Vesela poate părea un detaliu minor al vieții, dar acest tip de detalii minore pot fi picătura care umple paharul din punct de vedere mental. Dacă nu v-ați holbat niciodată la un coș de rufe care ar lua trei minute să fie împăturit și v-ați gândit: "Nu, nu pot să o fac. Nu acum. Poate niciodată..." atunci poate că nu aveți nevoie de această lecție, dar există milioane de oameni care apreciază permisiunea expresă de a renunța la regulile din capul nostru despre cum trebuie făcute lucrurile.

Ajustarea așteptărilor și a ideilor arbitrare despre cum funcționează ceva este incredibil de eliberatoare și poate oferi o soluție aparent temporară pentru o problemă care pare insurmontabilă. Destul de ciudat, însă, această soluție temporară poate fi puntea necesară care face ca cineva să treacă de la incapacitatea de a face față lucrurilor din viața de zi cu zi la funcționarea la un nivel oarecum normal.

Sănătatea mintală este un lucru atât de dificil de gestionat, iar multe dintre instrumentele de gestionare a acesteia contravin așteptărilor noastre. Pentru asta sunt terapeuții - să ne ajute să ieșim din cutia propriului creier, să ne ajustăm gândurile și comportamentele pentru a crea posibilități mai mari pentru noi înșine și să ne dea permisiunea de a respinge vocile negative din capul nostru care încearcă să ne țină blocați în tipare nefolositoare sau nesănătoase.

Chiar și atunci când acel tipar nefolositor este la fel de simplu ca a lăsa vasele să se acumuleze în loc să pornească mașina de spălat vase de două ori, scrie upworthy.com.

