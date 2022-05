Trei terapii benefice organismului pe care trebuie să le încerci în această vară

Vara a sosit în sfârșit și sigur ești încântat să petreci cât mai mult timp la soare, să te bucuri de vremea frumoasă și, în sfârșit, să porți haine vaporoase.

Deoarece ai petrecut sezonul iernii îndurând vremea rece, anotimpul cald este benefic pentru sănătatea ta psihică. Dar te-ai gândit vreodată ce poți face pentru a-ți ajuta corpul fizic și cum ai putea să-l menții sănătos? Dacă îți doreștii să-ți revitalizezi pielea, să-ți păstrezi structura osoasă rezistentă și să-ți asiguri bunăstarea mintală și fizică în această vară, cu siguranță ar trebui să arunci un ochi peste aceste trei terapii ale sezonului estival 2022:

Helioterapia

Băile de soare sunt folosite încă de pe vremea Antichității, întrucât sunt unele dintre cele mai bune surse de vitamina D. Deoarece corpul tău nu poate crea singur vitamina D, cea mai bună șansă este să consumi alimente bogate în această substanță, să iei suplimente sau să practici helioterapia.

Majoritatea concepțiilor despre băile de soare se învârt în jurul faptului că sunt considerate periculoase pentru piele și pot cauza o mulțime de probleme de sănătate. Nu uita că, deși expunerea la soare este benefică, ar trebui să o practici cu moderație și numai dacă ai luat măsurile necesare înainte de a ieși și de a te bucura de lumină, cum ar fi să folosești protectie solara sau să ai pielea acoperită cu haine din materiale textile ușoare și vaporoase.

Cel mai important beneficiu al helioterapiei este că scade șansele de a manifesta simptome de anxietate și depresie. Majoritatea oamenilor suferă de tulburări afective sezoniere, care sunt adesea declanșate de vremea rece și de faptul că o mare parte a timpului este petrecut în casă. Fără îndoială, ai experimentat și tu iritabilitate, agitație, apatie și chiar stări de angoasă pe perioada iernii.

Este demonstrat că expunerea moderată la soare ajută la eliberarea serotoninei, care îți îmbunătățește starea de spirit și te relaxează, ajutând astfel la tratarea tulburărilor afective sezoniere. Dacă nu ești sigur despre cum poți practica helioterapia în siguranță, atunci ține cont că:

trebuie să te expui pentru o perioadă limitată la soare, 10-15 minute pe timpul verii și 20-30 de minute pe timpul iernii;

e nevoie să folosești cremă de protecție solară de fiecare dată când ieși din casă, pentru a evita riscurile asociate razelor UV;

să te hidratezi cât mai mult și cât mai des de fiecare dată când ești afară;

să eviți expunerea la soare în intervalul orar 10:00-17:00, întrucât atunci soarele este cel mai puternic, și, implicit, mai dăunător.

Terapia cu nămol

Tratamentul cu nămol este deosebit de util în gestionarea simptomelor artritei. Practic, îți îmbăiezi întregul corp (sau doar anumite zone) în apă minerală sau noroi. Majoritatea cercetărilor au arătat că tratamentele cu nămol reduc inflamația, amână deteriorarea articulațiilor și contribuie la refacerea organelor.

Osteoporoza și osteoartrita sunt cele mai comune tipuri de afecțiuni la nivelul sistemului osos, iar tratarea lor constă, de cele mai multe ori, în ameliorarea durerilor și încetinirea deteriorării articulațiilor. Vrei să știi cum te poate ajuta tratamentul cu nămol în combaterea simptomelor tale? Durerea din corp apare atunci când există multă presiune, tensiune și căldură asupra unui anumit organ. Noroiul este un bine cunoscut hidratant care răcește zona pe care este aplicat. În esență, nămolul sustrage presiunea din corp și relaxează zona afectată.

Dacă dorești să utilizezi această terapie, nu poți folosi orice formă de noroi. Anumite tipuri, cum ar fi noroiul negru, noroiul provenit din Marea Moartă, noroiul de deal sau noroiul sapropelic, pot fi exploatate pentru diferitele lor calități și beneficii. De cele mai multe ori, acest tip de terapie este recomandat atunci când utilizezi și suplimente articulatii.

Hidroterapia

Apa este magică, iar proprietățile acesteia nu sunt de ignorat, mai ales că are calități terapeutice. Hidroterapia este o formă de tratament în combaterea artritei și osteoporozei și implică utilizarea apei calde sau reci, cu presiunea și debitul apei variabile în funcție de tratament. Terapia cu apă se poate aplica sub mai multe forme, precum dușul subacval, hidromasajul și băile cu apă minerală sau plante. Pe lângă beneficiile fizice pe care le aduce corpului (reduce simptomele artritei, reumatismului, îmbunătățește circulația sangvină), hidroterapia are un impact pozitiv și asupra sănătății emoționale, reducând nivelurile ridicate de anxietate și depresie. De asemenea, induce și stare de relaxare la nivelul minții și asigură confort și bunăstare sufletească.

Dacă ești pregătit să îți petreci vara relaxându-te într-o piscină cu apă termală sau împachetat în nămol binefăcător, atunci interesează-te de centrele de balneoterapie din zona ta sau, pur și simplu, dă o fugă până la mare și bucură-te de soare și voie bună.

