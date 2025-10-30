Românii pot depune cereri pentru terenul aferent locuinței. Cine are acest drept și ce trebuie să facă

Românii care dețin case construite înainte de 1990 sau care au cumpărat locuințe în baza legii din 1995 pot solicita acum dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente gospodăriei. Procedura este simplă și se desfășoară prin primărie, pe baza unor acte care atestă calitatea de proprietar al imobilului.

Este necesar ca solicitarea să fie însoțită de mai multe acte doveditoare, prin care se atestă că proprietarul imobilului sau moștenitorii acestuia figurează cu casa de locuit în registrele agricole sau cadastrale și că aceasta este înregistrată în evidențele fiscale, arată Gândul.ro.

De asemenea, trebuie făcută dovada calității de proprietar al construcțiilor.

Atribuirea se face prin ordinul prefectului.

„Cetățenii pot solicita la primăria localității sau, după caz, la primăriile localităților pe raza cărora se află situat terenul, atribuirea în proprietate a terenurilor deținute, atribuirea care se face prin emiterea ordinului prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situației juridice a terenurilor, în condițiile prezentei legi.”

Noua lege vine mai ales în sprijinul proprietarilor de case care vor să obțină un titlu de proprietate și asupra terenurilor aferente gospodăriei.

Cum poți deveni proprietar prin posesia unui teren fără act de proprietate

Mulți se întreabă cum pot deveni proprietarii unui teren chiar dacă nu dețin acte, însă îl au în grijă de mulți ani și plătesc impozit pentru acesta. Astfel, posesia unui teren fără acte, pentru o durată de timp prevăzută de lege, se poate transforma într-o stare de drept, prin uzucapiune.

Pentru ca cineva să beneficieze de notarea posesiei în Cartea Funciară, persoana trebuie să fie înscrisă în evidențele fiscale ale terenului, să facă dovada plății impozitelor pentru teren și să aibă un proces-verbal de bună vecinătate semnat de toți vecinii. Însă acești pași legislativi nu sunt suficienți.

Persoana care dorește să intre în posesia terenului trebuie să ceară ajutorul unui avocat specializat în uzucapiune, pentru a deschide un proces la care vor participa și doi martori ai viitorului proprietar. Uzucapiunea se referă la obținerea dreptului de proprietate asupra unui teren sau a unui imobil prin simpla posesie a bunului. Obținerea stării de drept asupra unei proprietăți, alături de înscrierea în Cartea Funciară, se poate realiza prin posesia sa neîntreruptă și publică timp de 5, 10, 20 sau 30 de ani, în funcție de tipul uzucapiunii.

