Senzația turneului la ATP Cincinnati. De pe locul 163 în lume, a ajuns în semifinale

Italianul Jannik Sinner, liderul mondial, și francezul Terence Atmane, senzația turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, se vor înfrunta în semifinalele competiției după victoriile obținute joi în sferturile de finală, informează AFP.

Sinner a dispus cu 6-2, 6-0 de canadianul Felix Auger-Aliassime. Jucătorul italian, deținătorul titlului în Ohio, și-a trecut în cont a 25-a victorie consecutivă pe suprafață dură, dominându-l de manieră categorică pe al 28-lea jucător al lumii, după 1h 15 min.

Jannik Sinner, care va împlini sâmbătă 24 de ani, a revenit în forță la Cincinnati, unde nu a pierdut încă niciun set în patru meciuri, după victoria sa la Wimbledon din luna iulie.

El îl va întâlni sâmbătă în penultimul act pe francezul Terence Atmane, senzația turneului, care a reușit o nouă performanță întrecându-l pe danezul Holger Rune (Nr.9 mondial), cu 6-2, 6-3.

Atmane, jucător aflat pe locul 163 mondial și venit din calificări, va juca în premieră în semifinalele unui turneu de această categorie.

Într-o altă partidă disputată joi, din optimile de finală, americanul Ben Shelton (Nr.5) a trecut în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, de cehul Jiri Lehecka (Nr.22) și a acces în sferturile de finală.

Ads