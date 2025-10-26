Lovitură dată lui Putin la un obiectiv major cucerit în Ucraina: Centrala ruptă de Rusia de partizanii Kievului, o victorie uriașă VIDEO

Războiul ”fără sfârșit” al Rusiei din țara vecină este plin de evenimente neprevăzute și de întorsături, așa cum s-a întâmplat cu schimbarea dramatică a poziției lui Trump față de dictatorul de la Kremlin. În prezent, lovitura dată lui Putin la un obiectiv major cucerit în Ucraina, centrala nucleară din Zaporojie, este de bun augur pentru Kiev. Un atac ucrainean realizat de către partizani a stricat cadoul de ziua de naștere a lui Putin: planul de conectare al centralei nucleare la rețeaua electrică a Rusiei a fost dejucat. Iar acum centrala nucleară de la Zaporojie a fost reconectată la rețeaua electrică a Ucrainei.

Este o victorie uriașă pentru Ucraina, chiar dacă centrala continuă să fie sub ocupația rușilor, însă ea nu produce energie. Dar speranțele că într-o zi, o ofensivă ar putea-o elibera rămân intacte, potrivit The Guardian.

O încercare a Rusiei de a conecta centrala nucleară ocupată din Zaporojie la rețeaua electrică rusească la timp pentru ziua de naștere a lui Vladimir Putin, la începutul acestei luni, a fost dejucată de forțele ucrainene care operau în spatele liniilor inamice.

Centrala cu șase reactoare a fost în schimb reconectată de inginerii ruși la energia electrică externă din Ucraina joi dimineață, punând capăt unei situații de urgență de o lună, timp în care amplasamentul a trebuit să se bazeze pe generatoare diesel pentru alimentarea sistemelor de răcire.

Surse ucrainene au declarat că ele credeau că Rusia a dorit să conecteze cea mai mare centrală nucleară din Europa pe 7 octombrie, ca cadou de ziua de naștere pentru Putin - un pas pentru a reporni cel puțin parțial producția de energie pe amplasament.

Dar efortul a fost dejucat de partizanii ucraineni, care au atacat substațiile din spatele liniilor din regiunea ocupată din Zaporijia, deteriorând o conexiune de înaltă tensiune recent finalizată, care mergea de la centrală la Mariupol și la rețeaua electrică rusească.

Prin urmare, au declarat sursele, Rusia nu a avut de ales decât să repare o linie de 750 de kilovolți care pornește de la centrală – controlată de Rusia din martie 2022 – peste râul Dnipro și liniile frontului, în teritoriul deținut de Ucraina, pentru a restabili furnizarea de energie electrică externă.

Comentarii similare au fost făcute la începutul acestei luni de Volodymyr Omelchenko, expert în energie la grupul de experți Centrul Razumkov din Ucraina, într-un interviu acordat postului de televiziune Espresso din Ucraina. El a spus că ocupanții ruși ai centralei au vrut să-i „facă un cadou” lui Putin, dar operațiunea de gherilă din 6 octombrie a împiedicat acest lucru.

Agenția AIEA de la Viena a confirmat realimentarea cu energie a centralei

Pe 7 octombrie, Yevgeny Balitsky, guvernatorul numit de Rusia al regiunii ocupate Zaporojie, a raportat întreruperi de curent în „toate așezările” din zonă după ceea ce a descris ca un atac terorist al dronelor inamice.

Înainte de reconectare, centrala nucleară se baza pe generatoare diesel de rezervă pentru a furniza energia electrică necesară răcirii pentru o perioadă mult peste limita standard de siguranță de trei zile, după ce linia de 750 kV a fost întreruptă pe 23 septembrie.

Deși cele șase reactoare sunt în stare de oprire la rece, fără o răcire constantă, acestea ar risca să se supraîncălzească în cele din urmă pe o perioadă de săptămâni, ceea ce ar declanșa avertismente privind un dezastru nuclear cu mișcare lentă, de tip Fukushima.

„La treizeci de zile de la pierderea completă a alimentării cu energie electrică externă, alimentarea cu energie electrică a fost reluată”, au anunțat administratorii ruși ai amplasamentului, spunând că acest lucru a fost făcut după ce Ucraina a fost de acord cu un armistițiu local temporar, intermediat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

La scurt timp după aceea, agenția AIEA de la Viena a confirmat că reconectarea a fost finalizată. Rafael Grossi, directorul general al organismului de supraveghere a siguranței nucleare, a declarat: „Astăzi este o zi bună, rară, pentru siguranța și securitatea nucleară în Ucraina și nu numai, deși situația generală rămâne, desigur, extrem de precară.”

Ucraina și experți independenți au acuzat Rusia că a deteriorat în mod deliberat linia de înaltă tensiune luna trecută pentru a provoca o criză, astfel încât să poată reconecta centrala electrică la rețeaua rusească.

