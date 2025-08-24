La aproximativ aceeași populație ca Budapesta, Bucureștiul are sub jumătate din suprafață. Cele ”cinci aberații” din zona capitalei României

Președintele organizației Expert Forum, Sorin Ioniță, a atras atenția asupra problemelor cu care se confruntă marile orașe din România, vorbind în mod special despre București, care „are teritoriul cel mai mic dintre metropolele din regiune cu peste 1 milion de locuitori”.

La populații similare, Budapesta are mai mult decât dublul suprafeței, iar alte orașe europene se bucură de suprafețe mari pe care Bucureștiul nu le are. Expertul explică că diferența se datorează atât moștenirii istorice urbane, cât și dificultăților de consens administrativ în România.

La Festivalul de Film și Istorii Râșnov, Ioniță a subliniat că municipiile mari din România „au o constrângere teritorială”, aspect care „creează probleme sistematice”. „Budapesta este de 2,3 ori mai mare ca suprafață decât Bucureștiul, deși populația este similară, ba chiar puțin mai mare în București. Toate municipiile românești se confruntă cu limite spațiale stricte, iar asta ne creează probleme”, a declarat expertul, potrivit Hotnews.ro.

Bucureștiul are 8.000 de locuitori pe kilometru pătrat, mai mult decât orașe precum Viena, Belgrad, Budapesta, Varșovia, Praga, Sofia, Zagreb sau Bratislava, toate având suprafețe mai mari.

„Municipiile mari românești — București, Cluj, Iași — se termină imediat după blocuri, unde începe porumbul. Aceasta este limita administrativă și creează numeroase probleme”, a avertizat Sorin Ioniță.

„Cele cinci aberații din București”

Președintele Expert Forum a criticat „cele cinci aberații” din zona Capitalei, „că ai municipalități, ba chiar de tip urban, orașe declarate, care sunt lipite de București”.

„Practic nu faci diferența când treci din Sectorul 4 în Popești-Leordeni”, a spus Sorin Ioniță, care a mai enumerat Pantelimon, Voluntari, Chiajna și Bragadiru. El susține că această situație generează probleme ce țin de politicile de transport, care „sunt greu de coordonat” într-un astfel de sistem, de politicile de mediu, precum și de politica de dezvoltare, „problema cea mai dureroasă”.

Sorin Ioniță susține că oamenii din zonele limitrofe au motive legate de „mândria locală” de a nu agrea zonele metropolitane, sentiment care există peste tot. În privința autorităților care se opun e mult mai simplu: „e vorba despre cașcaval”, despre bani, a mai spus expertul. Ceea ce face viitorul dezvoltării urbane unul foarte complicat, a conchis Ioniță, potrivit sursei citate.

