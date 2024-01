Data la care terminalul T4 a Aeroportului Iași va deveni operațional

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe a precizat astăzi, 23 ianuarie 2024, data din care terminalul T4 va introduce zboruri.

Costel Alexe spune că noul terminal al Aeroportului Internațional Iași devine operațional începând cu 31 martie 2024, în ziua intrării României în Schengen, conform bzi.ro.

„Bun venit în noul terminal T4 al aeroportului din Iaşi. Nu cred că cerșesc dacă numim noul terminal drept noul aeroport al Iașului. Acest terminal este de 10 ori mai mare decât terminalul T3.

T4 va fi operațional o dată cu intrarea României în Schengen, pe 31 martie. În momentul de faţă cred că şansa la dezvoltare a acestei naţiuni este şi acest aeroport internațional. Nu mai puțin de aproximativ 100 de milioane de euro cu care s-a construit proiectul în doar 2 ani de zile. Ni s-a spus de la început că nu ne vom putea încadra în cei 2 ani, dar împreună am reușit să facem imposibilul, posibil. Pentru noi această modernizare este un impact major care îl aduce comunității. Până când vom avea autostrăzile, dragi ieșeni, aeroportul rămâne prima noastră autostradă aeriană. Din cei 700 de lucrători care au muncit aici, 5 erau din județul nostru. Mulţi au rămas în județul nostru. Vom vedea schimbări majore în județul Iași în următorii ani. Am finalizat toate etapele în ceea ce privește aeroportul nostru. Vom putea creşte și numărul de operatori şi numărul de curse, vom extinde parcarea pentru aeronave, vom construi o altă parcare subterană în faţa aeroportului. Fără ambiția colegilor mei nu am fi putut fi astăzi aici. Trebuie să aduc mulţumiri şi guvernului României. Nu putem să vorbim despre o Românie puternică și dezvoltată fără un Iaşi puternic, fără un Cluj puternic, fără o Timișoara puternică. La mulţi ani dragi ieşeni, la mulți ani dragi moldoveni, la mulți ani dragi români”, a declarat Costel Alexe.