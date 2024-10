Stare de urgență în Crimeea. Ucrainenii anunță că au lovit cel mai mare terminal petrolier din peninsula ocupată de ruși VIDEO

Un incendiu a izbucnit luni dimineață, 7 octombrie, la un depozit de petrol din orașul Feodosia, situat pe coasta peninsulei Crimeea de la Marea Neagră, conform declarațiilor oficialilor numiți de Moscova, informează Reuters.

Armata ucraineană a confirmat că a lovit în timpul nopții un terminal petrolier din Feodosia, în Crimeea ocupată de Rusia.

Hotnews.ro arată că: „Terminalul Feodosia este cel mai mare din Crimeea în ceea ce privește transbordarea produselor petroliere, care au fost utilizate, printre altele, pentru a satisface nevoile armatei ruse de ocupație”, a declarat armata ucraineană într-o declarație pe Telegram.

🔥Good morning. Crimea is quite beautiful in October, after all.

In the temporarily occupied Feodosia, a fuel depot caught fire overnight after a drone attack.

Seems like the wreckage caused some damage. Again.