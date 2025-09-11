Germania vrea să amâne închiderea termocentralelor pe cărbune. Siguranța energetică este considerată mai importantă decât protecția mediului

Autor: Daniel Groza
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 10:10
137 citiri
Germania vrea să amâne închiderea termocentralelor pe cărbune. Siguranța energetică este considerată mai importantă decât protecția mediului
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei FOTO: Facebook/Friedrich Merz

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat o posibilă amânare a închiderii ultimelor termocentrale pe cărbune, până la finalizarea noilor centrale pe gaze care să asigure echilibrul rețelei, argumentând că securitatea energetică a industriei trebuie să rămână prioritară. Propunerea sa deschide însă un nou front de dezbatere între guvern, Parlament și sectorul regenerabilelor, care avertizează că o frânare a tranziției verzi ar putea compromite obiectivele climatice ale Germaniei.

Chiar dacă „nimeni nu vrea să oprească” procesul de renunțare la cărbune, „este întotdeauna ușor când vine vorba de închidere și este destul de complicat să deschizi noi capacități”, a spus Merz. „Aș dori ca lucrurile să fie invers”, a adăugat cancelarul.

Când ar trebui să închidă Germania termocentralele

Cea mai mare economie a Europei s-a angajat să pună capăt utilizării cărbunelui până în 2038 și următoarea mare termocentrală pe lignit, cea de la Jänschwalde aparținând firmei LEAG AG, este programată să închidă o nouă unitate până la finele acestui an. În cazul centralelor pe huilă și a micilor centrale pe lignit nu există noi închideri iminente pentru că sectorul și-a atins deja obiectivele stabilite pentru 2028.

Germania va avea nevoie de capacități de rezervă atunci când scade producția regenerabilelor, după ce a închis ultimele reactoare nucleare în urmă cu doi ani. Autoritatea de reglementare a anunțat săptămâna trecută că, până în 2035, va fi nevoie de noi capacități de 22 până la 36 de Gigawați, pentru a echilibra sistemul.

„Subiectul securității aprovizionării industriei noastre este pe primele locuri pe lista priorităților noastre”, a spus Merz. Totuși, sugestia cancelarului va avea nevoie de sprijinul Parlamentului pentru că închiderile de termocentrale sunt făcute la ordinul organismului de reglementare, indiferent de intervenția politică.

Centralele pe gaze, văzute ca soluție

Guvernul de la Berlin vrea să subvenționeze extinderea centralelor pe gaze, pentru a stabiliza rețeaua în momentele când scade producția de energie fotovoltaică și eoliană. Planul presupune convertirea, treptată, a facilităților pe gaze pentru a funcționa cu hidrogen, dar costurile ridicate ale acestei transformări necesită subvenții de ordinul miliardelor de euro, care trebuie aprobate de Uniunea Europeană.

Miercuri, Merz a sugerat că nu totul trebuie să fie gata imediat pentru hidrogen și că, între timp, ar putea fi construite centrale pe gaze.

De asemenea, cancelarul german a sugerat că ar trebui să fie încetinit procesul de extindere a regenerabilelor pentru a rezolva situațiile de blocaj pe rețea. Guvernul va lua o decizie în acest sens pe baza unui studiu important, care va fi prezentat săptămâna următoare. Studiul a fost comandat pentru a estima care va fi cererea de electricitate a Germaniei în următorii ani. Totuși, dezvoltatorii de capacități regenerabile au criticat metodologia folosită la realizarea studiului, avertizând că o eventuală reducere a țintelor în domeniul energiei curate riscă să pună în pericol obiectivele climatice ale Germaniei.

Autoritățile germane au reținut o navă cargo de pe care s-ar fi lansat o dronă rusească de spionaj. Rușii ar evalua navele și infrastructura maritimă a Germaniei
Autoritățile germane au reținut o navă cargo de pe care s-ar fi lansat o dronă rusească de spionaj. Rușii ar evalua navele și infrastructura maritimă a Germaniei
Poliția din Germania a reținut o navă cargo care naviga în zona Canalului Kiel și de la bordul căreia s-ar fi lansat o dronă rusească de spionaj. Nava de marfă „Scanlark”, cu o...
Dacia, tot mai bine vândută în Europa. Care sunt țările unde autoturismul românesc înregistrează vânzări peste mărcile celebre
Dacia, tot mai bine vândută în Europa. Care sunt țările unde autoturismul românesc înregistrează vânzări peste mărcile celebre
Dacia marchează o creștere puternică pe piețele europene, cu peste 50.000 de vehicule vândute în iulie și peste 60.000 la nivel global, depășind din nou marca Renault. Primele date din...
#termocentrale carbune, #Germania, #siguranta energetica, #Protectia Mediului , #Germania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"M-au batut mar". "Cea mai frumoasa actrita de la Hollywood" a decis sa spuna tot, dupa ce a ajuns "de nerecunoscut"
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen imparteau spaga ca pe pizza: Mancam toti! Cate-o felie"
Adevarul.ro
Cum incearca Kremlinul sa ascunda prezenta reala a lui Putin. Secretul birourilor identice in care apare dictatorul rus

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Germania vrea să amâne închiderea termocentralelor pe cărbune. Siguranța energetică este considerată mai importantă decât protecția mediului
  2. Polonia își construiește cea mai mare armată din Europa, dar războiul din Ucraina îi expune punctele slabe
  3. SUA comemorează 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie. Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj din partea României
  4. Tactica „Salamului” și „flotele de țânțari”. Drona, noua armă amenințătoare a Rusiei, care testează flancul estic al NATO
  5. Un TIR s-a oprit în zidul unui bloc după ce a lovit două mașini parcate și un stâlp de curent
  6. Fostul comandant al trupelor americane din Europa avertizează că atacul din Polonia a fost un test pe care NATO l-a căzut. Ce spune despre România
  7. Una dintre dronele rusești s-a prăbușit peste casa unui pensionar polonez care se uita la televizor chiar la știri despre incidente similare
  8. Polonia deschide războiul? Ce am învățat după 24 de ani de la atacurile teroriste din 9/11 asupra SUA?
  9. Seinfeld compară protestatarii pro-Palestina cu mișcarea rasistă Ku Klux Klan: ”Ei măcar recunosc că nu le plac negrii și evreii. Sunt sinceri”
  10. Raport INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la peste 2 mld. de euro, cu o contribuție pozitivă de 1,5 mld. euro a sectorului de tutun la balanța comercială a țării