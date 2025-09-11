Germania vrea să amâne închiderea termocentralelor pe cărbune. Siguranța energetică este considerată mai importantă decât protecția mediului

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat o posibilă amânare a închiderii ultimelor termocentrale pe cărbune, până la finalizarea noilor centrale pe gaze care să asigure echilibrul rețelei, argumentând că securitatea energetică a industriei trebuie să rămână prioritară. Propunerea sa deschide însă un nou front de dezbatere între guvern, Parlament și sectorul regenerabilelor, care avertizează că o frânare a tranziției verzi ar putea compromite obiectivele climatice ale Germaniei.

Chiar dacă „nimeni nu vrea să oprească” procesul de renunțare la cărbune, „este întotdeauna ușor când vine vorba de închidere și este destul de complicat să deschizi noi capacități”, a spus Merz. „Aș dori ca lucrurile să fie invers”, a adăugat cancelarul.

Când ar trebui să închidă Germania termocentralele

Cea mai mare economie a Europei s-a angajat să pună capăt utilizării cărbunelui până în 2038 și următoarea mare termocentrală pe lignit, cea de la Jänschwalde aparținând firmei LEAG AG, este programată să închidă o nouă unitate până la finele acestui an. În cazul centralelor pe huilă și a micilor centrale pe lignit nu există noi închideri iminente pentru că sectorul și-a atins deja obiectivele stabilite pentru 2028.

Germania va avea nevoie de capacități de rezervă atunci când scade producția regenerabilelor, după ce a închis ultimele reactoare nucleare în urmă cu doi ani. Autoritatea de reglementare a anunțat săptămâna trecută că, până în 2035, va fi nevoie de noi capacități de 22 până la 36 de Gigawați, pentru a echilibra sistemul.

„Subiectul securității aprovizionării industriei noastre este pe primele locuri pe lista priorităților noastre”, a spus Merz. Totuși, sugestia cancelarului va avea nevoie de sprijinul Parlamentului pentru că închiderile de termocentrale sunt făcute la ordinul organismului de reglementare, indiferent de intervenția politică.

Centralele pe gaze, văzute ca soluție

Guvernul de la Berlin vrea să subvenționeze extinderea centralelor pe gaze, pentru a stabiliza rețeaua în momentele când scade producția de energie fotovoltaică și eoliană. Planul presupune convertirea, treptată, a facilităților pe gaze pentru a funcționa cu hidrogen, dar costurile ridicate ale acestei transformări necesită subvenții de ordinul miliardelor de euro, care trebuie aprobate de Uniunea Europeană.

Miercuri, Merz a sugerat că nu totul trebuie să fie gata imediat pentru hidrogen și că, între timp, ar putea fi construite centrale pe gaze.

De asemenea, cancelarul german a sugerat că ar trebui să fie încetinit procesul de extindere a regenerabilelor pentru a rezolva situațiile de blocaj pe rețea. Guvernul va lua o decizie în acest sens pe baza unui studiu important, care va fi prezentat săptămâna următoare. Studiul a fost comandat pentru a estima care va fi cererea de electricitate a Germaniei în următorii ani. Totuși, dezvoltatorii de capacități regenerabile au criticat metodologia folosită la realizarea studiului, avertizând că o eventuală reducere a țintelor în domeniul energiei curate riscă să pună în pericol obiectivele climatice ale Germaniei.

